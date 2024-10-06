Двукратный серебряный призер Олимпийских игр принял участие в референдуме

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов не остался в стороне от исторического для страны момента.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Адильбек Ниязымбетов, гордость страны, стал активным участником сегодняшней политической кампании и приехал на участок референдума №62 в Актау, чтобы сделать свой выбор относительно вопроса строительства в РК атомной электростанции (АЭС).

Боксер Адильбек Ниязымбетов – двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира в весовой категории 81 кг. Победитель чемпионата Азии и Азиатских игр. Один из четырех боксеров, дважды завоевавших олимпийские призы в истории казахстанского бокса.