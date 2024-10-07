В Мангистау голосуют пограничники

Сегодня в нашей стране проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ Мангистауской области не остались в стороне от этого важного мероприятия и одними из первых приняли участие в голосовании.
Отдавая свой голос, наши сотрудники продемонстрировали гражданскую ответственность и активную позицию по вопросам, касающимся будущего страны, - отметили в ведомстве.
Напомним, голосование продлится до 20:00 часов.
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