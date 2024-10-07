Долгожительница из Актау приняла участие в референдуме и благословила горожан

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Представители избирательного участка приехали в дом долгожительницы, где 102-летняя Мариям Жумашева отдала свой голос. Сегодня у Мариям Джумашевой 13 внуков и 60 правнуков. Она благословила страну на удачу и процветание.

Я сделала свой выбор ради будущего наших детей. Пусть нынешнее поколение живет в достатке и благополучии, а наша страна продолжает развиваться и процветать!, - сказала Мариям Джумашева.

Представители избирательного участка вручили долгожительнице специальный подарок.