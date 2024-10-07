Долгожительница из Актау приняла участие в референдуме и благословила горожан

102-летняя Мариям Джумашева, жительница жилого массива «Рауан» в селе Умирзак, сделала свой выбор, сообщает пресс-служба акимата города.
Представители избирательного участка приехали в дом долгожительницы, где 102-летняя Мариям Жумашева отдала свой голос. Сегодня у Мариям Джумашевой 13 внуков и 60 правнуков. Она благословила страну на удачу и процветание.
Я сделала свой выбор ради будущего наших детей. Пусть нынешнее поколение живет в достатке и благополучии, а наша страна продолжает развиваться и процветать!, - сказала Мариям Джумашева.
Представители избирательного участка вручили долгожительнице специальный подарок.
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