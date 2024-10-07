Избиратели из Мангистау на референдуме по АЭС: креатив, энтузиазм и активная гражданская позиция

Участки в Мангистау, как и во всех остальных регионах Казахстана, закрылись в одно и то же время – ровно в 20:00. В Мангистауской области работали 250 участков, сейчас на них начался процесс подсчета голосов. Уже завтра станут известны предварительные результаты – как проголосовала страна – за или против строительства АЭС.

Фотографии: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Как отметили сами избиратели, к нынешнему референдуму подошли креативнее. Людей, пришедших на голосование, встречали не только ярмарки, как в прошлые годы, но и фотокиоски, аквагрим, батуты и площадки для детей.

Самыми первыми проголосовали нефтяники на месторождениях. Там участки открываются в 6:00 – до смены. Нефтяники, которые в день проведения референдума, были на вахте, отдали свои голоса.

По традиции с раннего утра голосуют и военнослужащие всех воинских частей, которые дислоцированы в Мангистау. Среди них были и тройняшки: Жанарыс, Бекарыс и Акарыс. Несколько лет назад они отправились на срочную военную службу в Уральск, в Национальную Гвардию. Тогда трое братьев стали первыми в истории казахстанской армии, попавшими в одну часть. После срочной службы они вернулись в родной Актау, сейчас служат по контракту. Братья, которые никогда не разлучались друг с другом, одновременно отдали свои голоса.

Отличились в Мангистау и келин. Сразу девять невесток из одной семьи пришли на референдум. Келин из семьи Бекмагуловых - победительницы республиканского этапа конкурса «Абысын - ажын». Они пришли на участок в национальной одежде, расшитой собственноручно. А молодая келин из Таиланда Суфафон Хонгчетхем сопровождала мужа и свекровь на избирательный участок в Актау. Сама невестка не смогла принять участие в голосовании, так как пока не получила гражданство Казахстана. Но зато посмотрела, как проходит процесс голосования в нашей стране.

Скреативили и актеры областного музыкально-драматического театра, в котором как раз сегодня, в день проведения референдума запланирована постановка спектакля «Аманат», посвященного алашординцам. В образах национальных деятелей: Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Алихана Бокейханова, Жусупбека Аймауытова, Сакена Сейфуллина, Шакарима Кудайбергенулы, Мустафы Шокая, Жалау Мынбаева и Сугира жырау Бегендыкулы актеры пришли проголосовать на избирательный участок.

В Актау также пришли отдать свой голос родители близнецов Касыма и Жомарта. Мальчики когда-то стали популярными в соцсетях из-за своих имен. Сейчас близнецы учатся в 10 классе. Один из них мечтает стать юристом, второй – IT-специалистом.

Десятки известных спортсменов – победителей различных международных турниров, чемпионатов и даже призеры Олимпиад также пришли на участки, чтобы проголосовать за будущее страны. Среди них двухкратный серебряный призер Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов, обладатель серебряного и бронзового поясов «Мангыстау Барысы», известный как Кара Бура – Нурдаулет Жарылгапов. Они пришел на участок с братом – борцом. Также в Мангистауском районе проголосовать пришел и обладатель Кубка мира по кикбоксингу Жубаткан Сайынов.

Людей, пришедших на участки, встречали артисты филармонии, певцы и музыканты, жителям предлагали сыграть в национальные игры.

Интересным событием стало посещение одного из участков в Мунайлинском районе жителем с флагом Казахстана в руках, а в Мангистауском районе в селе Сам житель и вовсе приехал на осле.

Голосовали также и люди с ограниченными возможностями. Напомним, для них на избирательных участках были созданы все условия. Одним из таких жителей стал Руслан Гайбатов. Инватакси доставило его вместе с семьей на участок для голосования. К тем, кто не смог по состоянию здоровья доехать или дойти до участка, члены комиссии и наблюдатели приезжали лично. Так, они посетили ровесницу века – 98-летнюю Алтынай Кармысову, которая в годы войны работала учителем в сельской школе. В числе голосовавших были и ветераны труда, и ветераны тыла, и заслуженные работники в различных отраслях.

«Морж» из Мангистау призвал не только проголосовать, но и вести здоровый образ жизни. Токтамурат Тилеу пришел на избирательный участок сразу после освежающего ныряния в море.

Кроме того, в голосовании приняли участие работники промышленных предприятий области, морских портов, государственных и коммунальных предприятий, частных компаний.