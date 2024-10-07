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07.10.2024, 12:53

В коалиции «Дауыс» рассказали о ходе референдума, прошедшего в Казахстане

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Наблюдатели коалиции «Дауыс» участвовали в наблюдении за ходом голосования 6 октября на всех отрытых участках страны. Всего нами было охвачено порядка девяти с половиной тысяч участков.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В составе нашей наблюдательной сети участвовала 181 организация из числа НПО и профсоюзов. Мы обеспечивали присутствие на участках в течение всего дня с момента открытия и до подписания протоколов голосования. Во всех штабах Коалиции на уровне регионов в течение дня работали ситуационные центры. Они получали информацию с мест в режиме реального времени. Фактически мы имеем полную и достоверную картину хода голосования.

Проведенный анализ отчетов наших наблюдателей с мест в целом подтверждает высокую активность и явку граждан на уровне, соответствующем объявленным ЦКР. Также хочу сказать, что в ходе наблюдения за работой участковых  комиссий грубых нарушений закона не выявлено.
Есть определенные моменты, которые содержали замечания к работе комиссий, к поведению голосующих и действиям наблюдателей на участках. Но в целом можно сказать, что нарушений, способных подвергнуть сомнению итоги голосования на местах не было установлено.

В числе выявленных нарушений отметим следующие моменты:
- во-первых, допускалось вхождение в кабину для голосования двух и более граждан. В этих случаях наши наблюдатели реагировали незамедлительно и требовали устранять нарушения на месте;
- во-вторых, был выявлен ряд фактов агитации на участке, в т.ч. попытки проноса в кабины для голосования агитационных материалов. Их содержание включало материалы как за строительство АЭС, так и против. Такие факты были отмечены на семи участках;
- в-третьих, были установлены попытки голосования за отсутствующих родственников, членов семьи. Особенно это характерно для сельской местности. Наши наблюдатели незамедлительно реагировали и пресекали такие действия;
- в-четвертых, на некоторых участках наблюдатели устанавливали факты подписания бюллетеня членами УКР до фиксации фамилии голосующего в журнале. Эти факты мы также устраняли на месте.

Кроме этого, в ряде случаев имело место нарушение порядка процедур голосования и вмешательства в работу комиссий со стороны наблюдателей и голосующих. В том числе люди пытались проводить съемку голосующих в кабинках, фотографировать списки участников голосования. Требовали выдать протокола в нарушение установленных законом сроков.

По всем этим фактам наши представители действовали в установленном порядке и обращались с заявлениями к председателям комиссий референдума.

В целом детализированный отчет о всех нюансах наблюдения мы отразим в нашем письменном докладе, который будет подготовлен после подробной обработки всех анкет наблюдателей с 9,5 тысяч участков

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