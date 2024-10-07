Сергей Агафонов: Атомной энергетике в Казахстане быть!

Поздравляю всех нас с важным и правильным выбором - атомной энергетике в Казахстане быть! Учитывая износ наших действующих электростанций и растущее потребление электроэнергии, был сделан мудрый выбор в пользу строительства АЭС. Это не только укрепит энергетическую безопасность Казахстана за счет стабильной и надежной выработки собственной электроэнергии, но и позволит избавить страну от импорта и связанными с этим рисками колебания цен на энергоресурсы.

Следовательно, быть энергонезависимости, быть развитию энергоемкой промышленности, в конце концов – быть доступной электроэнергии, производство которой не отравляет экологию. Как энергетик в третьем поколении и человек, проработавший в отрасли почти 30 лет, искренне рад итогам референдума! А наша общая работа по разъяснению вопросов строительства АЭС, которая интенсивно велась все последнее время, множество проведенных встреч, еще до референдума убедили меня в том, что казахстанцы - очень компетентные и дальновидные люди!

Отдельное спасибо хочу сказать нашему Президенту за поддержку развития атомной энергетики в стране и за активное участие в этом процессе!