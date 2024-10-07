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07.10.2024, 15:29

Аида Джексенова: Друзья, делюсь с вами итогами нашей работы на референдуме

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Общественный фонд "Ел Дауысы" провел масштабное независимое наблюдение, задействовав 970 наблюдателей, 37 координаторов по всей стране. С каждым разом наши наблюдатели становятся увереннее, опытнее, и я горжусь тем, что наша команда смогла внести свой вклад в обеспечение прозрачности и законности процесса, заявила  руководитель Общественного фонда «Ел Дауысы».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Вчера, 6 октября, в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС).

Высокую активность проявили наблюдатели из Актобе, Уральска, Караганды, Петропавловска, Астаны, Павлодара, Усть-Каменогорска и Семипалатинска. В этих городах был задействован максимальный состав наблюдателей, что позволило нам более тщательно фиксировать все происходящее на избирательных участках и минимизировать возможные нарушения.

На всех участках, где мы присутствовали, имеются итоговые протоколы.
Таким образом, сложилась картина о ходе голосования, исходя из тех протоколов, которые получили наши наблюдатели. Скажу сразу, в целом она отражает картину с общим результатом.

Зафиксированные нарушения:
Наши наблюдатели выявили несколько нарушений, которые необходимо учитывать в будущем:
1. Актобе: на 5-ти участках были замечены попытки повторного голосования одними и теми же избирателями. После вмешательства наблюдателей эти бюллетени были аннулированы.
2. Петропавловск: зафиксировано нарушение тайны голосования на 3-х участках — избиратели заполняли бюллетени в открытых зонах.
3. Караганда: на 2-х участках была замечена недостаточная информированность избирателей о процедуре голосования.
4. Павлодар: на 4-х участках возникли проблемы с регистрацией наблюдателей и их доступом на участки. Затем проблемы были устранены.
 
Выводы и рекомендации:
1. Для наблюдателей: в следующей кампании необходимо уделить больше внимания обучению наблюдателей, особенно в вопросах документирования нарушений и взаимодействию с участковыми комиссиями.
2. Для участковых избирательных комиссий: необходимо обеспечить должную подготовку членов комиссий по вопросам взаимодействия с наблюдателями, информирования избирателей и соблюдения всех норм выборного процесса.
3. Для Центральной избирательной комиссии: важно рассмотреть возможность внедрения дополнительных механизмов проверки для исключения повторного голосования и усовершенствования системы учета испорченных бюллетеней.
Референдум показал, что, несмотря на ряд зафиксированных нарушений, в целом процесс прошел прозрачно и честно. Все это никак не отразилось на результате.

Я благодарна всем нашим наблюдателям за самоотверженную работу, и надеюсь, что в будущем мы сможем сделать еще больше для развития гражданского общества и укрепления демократических стандартов в нашей стране.

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