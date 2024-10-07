Сахиев Саябек: Народ сделал выбор в пользу строительства АЭС в Казахстане

Сотрудники Института ядерной физики активно поддержали реализацию данного проекта, проведя разъяснительную работу в 20 регионах, в которой приняли участие около 13 тысяч человек.

Нельзя не отметить позитивную роль Народного штаба, в работе которого я принимал активное участие. Считаю, что задача, поставленная перед нами, была выполнена качественно, и народ Казахстана осознал необходимость строительства атомной станции и дальнейшего развития атомной отрасли.

Мы убеждены, что граждане сделали правильный выбор.

В свою очередь ИЯФ приложит все усилия для развития этого направления, включая развитие ядерных технологий и подготовку кадров для будущей АЭС. У нас есть вся необходимая инфраструктура, включая исследовательский реактор, где студенты и будущие сотрудники атомной станции смогут проходить практику и переподготовку.