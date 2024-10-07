Сахиев Саябек: Народ сделал выбор в пользу строительства АЭС в Казахстане

Вчера для Казахстана наступил исторический день, который определит будущее энергетики страны на десятилетия вперед. Об этом заявил Сахиев Саябек, генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».
Сотрудники Института ядерной физики активно поддержали реализацию данного проекта, проведя разъяснительную работу в 20 регионах, в которой приняли участие около 13 тысяч человек.
Нельзя не отметить позитивную роль Народного штаба, в работе которого я принимал активное участие. Считаю, что задача, поставленная перед нами, была выполнена качественно, и народ Казахстана осознал необходимость строительства атомной станции и дальнейшего развития атомной отрасли.
Мы убеждены, что граждане сделали правильный выбор.
В свою очередь ИЯФ приложит все усилия для развития этого направления, включая развитие ядерных технологий и подготовку кадров для будущей АЭС. У нас есть вся необходимая инфраструктура, включая исследовательский реактор, где студенты и будущие сотрудники атомной станции смогут проходить практику и переподготовку.
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