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07.10.2024, 20:44

Бот-платформа Telegram "EgovKzBot2.0" создана в помощь жителям Мангистау

Госинформзаказ 0 305

Как  получить ответ на свой вопрос в течение одного рабочего дня, рассказал руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по эитке Т.К. Жумагулов.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В настоящее время услугополучателям достаточно обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0", что существенно облегчает взаимосвязь с уполномоченным органом по вопросам, возникающим при получении государственных услуг. Данный бот предназначен для оценки качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Также у граждан есть возможность внести предложения по снижению бюрократии и упрощению бизнес-процессов государственных услуг.

Функция проста в применении, не требует специальных навыков и имеет удобный интерфейс. Теперь в случае возникновения проблемных вопросов при получении государственных услуг гражданам достаточно в Telegram-бот «EgovKzBot2.0» ввести данные учреждения-услугодателя и направить свои комментарии, предложения или жалобы. Пожаловаться можно в том числе на истребование излишних документов, необоснованные отказы или несвоевременное оказание услуг.

Департаментом рассматриваются жалобы, поступившие через данный бот, осуществляется обратная связь с получателями услуг. А в случае нарушения прав принимаются оперативные меры по их восстановлению.

К примеру, с момента начала работы данной бот-платформы Telegram решены вопросы 26 услугополучателей, обратившихся в департамент, из них защищены права 13 услугополучателей.

Все поступившие жалобы и предложения рассматриваются, и предоставляется обратная связь, вопросы решаются ответственными лицами в кратчайшие сроки.

Напоминаем, если вы столкнулись с какими-либо препятствиями или нарушениями прав при получении государственных услуг, вы можете обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0." или в департамент Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области.

По дополнительным вопросам можете обратиться по адресу:  Актау, 14 мкр., корпус 1, блок 2 и по телефону: 8 (7292) 30-36-49.

 

 

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