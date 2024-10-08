Бот-платформа Telegram "EgovKzBot2.0" создана в помощь жителям Мангистау

Как получить ответ на свой вопрос в течение одного рабочего дня, рассказал руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по эитке Т.К. Жумагулов.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В настоящее время услугополучателям достаточно обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0", что существенно облегчает взаимосвязь с уполномоченным органом по вопросам, возникающим при получении государственных услуг. Данный бот предназначен для оценки качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Также у граждан есть возможность внести предложения по снижению бюрократии и упрощению бизнес-процессов государственных услуг.

Функция проста в применении, не требует специальных навыков и имеет удобный интерфейс. Теперь в случае возникновения проблемных вопросов при получении государственных услуг гражданам достаточно в Telegram-бот «EgovKzBot2.0» ввести данные учреждения-услугодателя и направить свои комментарии, предложения или жалобы. Пожаловаться можно в том числе на истребование излишних документов, необоснованные отказы или несвоевременное оказание услуг.

Департаментом рассматриваются жалобы, поступившие через данный бот, осуществляется обратная связь с получателями услуг. А в случае нарушения прав принимаются оперативные меры по их восстановлению.

К примеру, с момента начала работы данной бот-платформы Telegram решены вопросы 26 услугополучателей, обратившихся в департамент, из них защищены права 13 услугополучателей.

Все поступившие жалобы и предложения рассматриваются, и предоставляется обратная связь, вопросы решаются ответственными лицами в кратчайшие сроки.

Напоминаем, если вы столкнулись с какими-либо препятствиями или нарушениями прав при получении государственных услуг, вы можете обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0." или в департамент Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области.

По дополнительным вопросам можете обратиться по адресу: Актау, 14 мкр., корпус 1, блок 2 и по телефону: 8 (7292) 30-36-49.