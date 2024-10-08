Марат Молдагулов: Строительство АЭС поддержал 71% населения страны

По данным Центральной комиссии референдума, эту инициативу поддержали 71,12% проголосовавших. Как специалист по атомной энергии, я очень доволен этим результатом. Уверен, что строительство АЭС внесет огромный вклад в динамичное развитие экономики и науки. Знания и ученые степени отечественных кадров достаточны для строительства и полноценной работы АЭС, - сказал Марат Молдагулов.