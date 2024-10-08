Марат Молдагулов: Строительство АЭС поддержал 71% населения страны

Директор реакторной установки БН-350 товарищества с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Марат Молдагулов заявил, что поддержка более 5,5 миллиона казахстанцев на референдуме должна подразумевать атомную энергетику не только как технологическую необходимость, но и как стратегический выбор для будущего страны.
По данным Центральной комиссии референдума, эту инициативу поддержали 71,12% проголосовавших. Как специалист по атомной энергии, я очень доволен этим результатом. Уверен, что строительство АЭС внесет огромный вклад в динамичное развитие экономики и науки. Знания и ученые степени отечественных кадров достаточны для строительства и полноценной работы АЭС, - сказал Марат Молдагулов.
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