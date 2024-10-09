В Мангистау награждены призеры чемпионата мира по кикбоксингу

Сегодня, 8 октября, заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев наградил местных спортсменов, ставших победителями чемпионата мира по кикбоксингу в Будапеште (Венгрия), сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На прошедшем 23-31 августа чемпионате среди молодежи и кадетов Махмут Мади завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг, а Базар Диас и Кубаш Сахи стали чемпионами мира в весовой категории до 54 и 57 кг соответственно. В чемпионате мира соревновались более 800 спортсменов из 50 стран. Сборная Казахстана заняла третье место в общем зачете. В состав национальной команды вошли 10 спортсменов из Мангистауской области.

Тлеген Абишев от имени акима области поздравил спортсменов и наградил их специальными призами.

Наши спортсмены, выигравшие чемпионат мира, — гордость региона. Вы защищаете честь всей Мангистауской области, вносите вклад в развитие спорта нашей страны. Спорт – это сфера, поднимающая дух страны, укрепляющая единство и солидарность. Мы продолжим поддерживать наших спортсменов и поощрять их к достижению успехов на международной арене. Не бросайте спорт, всегда двигайтесь вперед и радуйте нас своими достижениями. Желаю вам подняться на пьедестал почета на предстоящих соревнованиях, — сказал Тлеген Абишев.

Следует отметить, что Кубаш Сахи является студентом Мангистауского энергетического колледжа, занимается кикбоксингом 3,5 года. А Базар Диас – ученик 11 класса школы-гимназии села Сайын Шапагатов, занимается кикбоксингом уже 7 лет.

Юноши входят в состав Национальной сборной Республики Казахстан и имеют звание кандидата в мастера спорта Республики Казахстан. Успеху молодых спортсменов способствовала высокая квалификация тренеров Танбая Жамбыла Ыкыласулы и Селикова Торемурата Кадырулы.

В ближайшее время спортсмены отправятся в Грузию для подготовки к международному турниру, посвященному памяти Р.Кошкарбаева, который пройдет в Астане 28-31 октября.