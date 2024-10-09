В Жанаозене полным ходом идет строительство завода по производству насосно-компрессорных труб

Несколько месяцев назад в Жанаозене по инициативе акима области Нурдаулета Килыбая был заложен фундамент нового завода. О ходе строительства сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Строительство завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг в Жанаозене поможет решить проблему безработицы и повысить эффективность местного производства оборудования, необходимого для добычи в нефтяном городе.

Ответственность за строительство завода, как заказчика, лежит на ТОО «Каскор Инжиниринг» - одного из ведущих машиностроительных предприятий Мангистауской области, выпускающего целую линейку нефтепромысловой и химической продукции, оборудование для нужд предприятий нефтегазовой отрасли.

В рамках программы локализации компания приняла решение в 2023 году перенести производство насосно-компрессорных труб и насосных штанг в Жанаозене. Предприятие, имеющее 34-летний опыт работы, в том числе два года в производстве насосных штанг, шестнадцать лет в производстве печей и девять лет в производстве насосно-компрессорных труб, инвестирует в новый завод 17,3 млрд тенге. Планируется трудоустроить около 300 человек, большая часть из которых – жители Жанаозена.

В настоящее время начато строительство завода в производственной зоне №1 города, на участке общей площадью 12 га. В результате своевременного выполнения всех инфраструктурных поставок и материалов, необходимых для строительства, работниками генерального подрядчика компании «М-СтройТранс» возведены КПП, столовая, общежитие на 150 человек, модульные здания для бытового обслуживания, а также полностью установлены опорные столбы завода.

Подготовительные работы к строительству завода, сдаче инфраструктуры начались в апреле этого года. В настоящее время две компании — «ASM» и «Отан-инжиниринг» ведут подрядные работы на участке строительства. Наша обязанность - завершить работы в запланированный срок, поэтому строительство модульных зданий КПП, столовой, общежития и бытового обслуживания уже закончено, - рассказал руководитель компании «М-СтройТранс» Женис Тукаев.



Для рабочих, укладывающих полы и устанавливающих каркасы в здании, созданы все условия. Некоторые из них живут на строительном объекте, а часть приезжает на работу из города Жанаозен.

Работа ведется в стабильном режиме. В рамках своих обязательств мы оказываем качественные услуги, планируем сдать строительство в срок», - говорит прораб компании «Отан-инжиниринг» Ербол Копжасаров.

На строительной площадке технические машины возводят тяжелые стальные конструкции. За день одной бригаде удается установить десять железных столбов. Темпы работ увеличатся при полном укомплектовании согласно плану четырех бригад.