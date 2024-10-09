В Мангистау начались учения по готовности к чрезвычайным ситуациям

Комплексные учения на тему «Действия органов управления, сил гражданской обороны и населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» пройдут 9-11 октября. Сегодня аким города Актау Абылкайр Байпаков провел совещание.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Основная цель мероприятия – определение уровня готовности органов управления города, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, служб гражданской защиты, сил и средств аварийно-спасательных служб города к выполнению задач при переводе системы гражданской защиты от мирной к чрезвычайной ситуации.

Все обслуживающие организации города должны быть готовы к природным и техногенным катастрофам. Именно для этого организовываются учения. Напоминаю чиновникам, руководителям каждой организации об ответственности. Необходимо вовремя выполнять поставленные задачи, - сказал аким города.

В совещании приняли участие руководители региона, всех государственных учреждений и организаций.