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09.10.2024, 18:05

В Мангистау начались теоретические и практические учения по обеспечению готовности к ЧС

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С 9 по 11 октября в регионе проходят теоретические и практические занятия на тему «Действия органов управления, сил гражданской обороны и населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В первый день обучения были проведены теоретические занятия для руководителей службы гражданской защиты.

И.о.начальника отдела гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям, капитан Р. Тумангалеев, старший офицер управления гражданской обороны, капитан А. Адильбеков провели практические занятия по темам: «Устройства радиационной и химической защиты. Виды средств индивидуальной защиты, порядок использования»,«Деятельность органов управления при химической аварии» и «Организация эвакуации населения».

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