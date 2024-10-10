Экоакции в рамках программы «Таза Қазақстан» продолжаются в Мангистау

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Так, в Мунайлинском районе состоялся субботник, организованный НПУ «Эко Мангистау» совместно с студентами кафедры «Экология и геология» КУТИ им. Ш.Есенова. Местом проведения стал район озера «Малая Оймаша». В субботнике приняли участие около 60 студентов, которые собрали 180 мешков мусора.

Организация субботника на Малой Оймаше стал важным шагом в повышении экологической грамотности и вовлеченности молодежи в природоохранную деятельность. Участие студентов университета имени Есенова не только помогло очистить значимую природную территорию, но и донесло до каждого участника мысль о том, что устойчивое будущее региона зависит от нас. Такие небольшие действия, как уборка мусора, могут существенно повлиять на состояние окружающей среды. А совместные усилия умножают эффект в несколько раз. Субботник продемонстрировал, что молодежь - это движущая сила позитивных изменений в экологии региона, и их вклад в защиту природы будет расти с каждым годом, — отметила куратор и преподаватель кафедры экологии и геологии Алтыбаева Жансауле.

По итогам мероприятия организаторы отметили символичными призами отличившихся студентов.

Также в селе Онды Мангистауского района прошла экоакция по посадке деревьев трудового коллектива ТОО «Oil Service Company», которые посадили 100 саженцев в парке «Онды бағы».

Село Онды, одно из быстроразвивающихся населенных пунктов Мангистауской области, славится как родина выдающегося казахского писателя Абиша Кекилбаева, в честь которого названа местная школа. В этом году жители региона отметили 85-летие писателя, что подчеркивает значимость села в культурной и исторической жизни области.



В продолжение этого символического события общественный деятель Жанибек Кожык инициировал создание парка плодовых деревьев. В рамках программы «Бір ауыл – бір өнім» в текущем году была огорожена территория площадью 100 га, где высажено более 1 000 саженцев плодовых деревьев. Для обеспечения полива была вырыта скважина глубиной 100 метров и установлена система капельного орошения.

При поддержке производственных предприятий на территории были установлены два резервуара для воды. Этот проект получил название «Онды бағы». Работы по ограждению и установке инфраструктуры осуществлялись за счет местного бюджета и при спонсорской помощи местных промышленных предприятий. Саженцы были привезены из «Актауского городского ботанического сада».

В планах организаторов - высадка 100 000 деревьев, что создаст рабочие места. Для управления проектом был создан производственный кооператив «Онды бағы», в состав которого вошли жители села и семья садоводов-кандасов из Ирана.

В продолжение работы, в рамках программы «Таза Қазақстан», 12 октября т.г. на «Теплом пляже» города Актау пройдет экологическая инициатива «Гонка за мусором», организованная НПУ «Эко Мангистау». Все участники будут обеспечены бесплатным транспортом и инвентарем. Инициатива осуществляется при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области в рамках программы «Таза Қазақстан».