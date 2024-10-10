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10.10.2024, 12:33

Служба «109» - круглосуточная поддержка по жизненно важным вопросам граждан

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Для жителей Мангистауской области доступна круглосуточная служба «109», которая оказывает помощь и консультирует по вопросам, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и других ключевых направлений. Независимо от сложности проблемы или сферы, специалисты Службы готовы предоставить оперативную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерывов и выходных.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Служба «109» работает как единый центр обращения, предоставляя гражданам возможность легко и быстро решать широкий спектр вопросов. В нее можно обратиться в случае аварийных ситуаций в коммунальном секторе, при необходимости получить консультацию по образовательным или медицинским вопросам, а также для решения других проблем, с которыми сталкиваются жители региона.

Как обратиться в Службу «109»:

  • Телефонный звонок: позвонить по номеру «109» можно бесплатно как с мобильных, так и с городских телефонов. Операторы службы готовы принять ваше обращение в любое время.

  • WhatsApp: для тех, кто предпочитает текстовые сообщения, доступен номер +7 777 109 1090, где можно оставить сообщение или фото с описанием проблемы через популярный мессенджер WhatsApp.

  • Социальные сети: вы также можете написать в официальный аккаунт службы в Instagram, Телеграм - @mangystau109, где специалисты оперативно ответят на ваши запросы.

Служба «109» позволяет гражданам решать проблемы без необходимости посещать различные инстанции, экономя время и усилия. Специалисты службы берут на себя координацию и контроль обращения, направляя его в соответствующие организации и службы, что ускоряет процесс решения.

Эта инициатива значительно упрощает взаимодействие граждан с государственными и коммунальными структурами, повышая уровень обслуживания и оперативность в предоставлении помощи. Независимо от того, касается ли ваше обращение ЖКХ, системы образования или здравоохранения, служба «109» всегда на связи, чтобы помочь вам справиться с возникающими вопросами.

Служба «109» – ваш надежный помощник в решении повседневных задач и неотложных ситуаций!

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