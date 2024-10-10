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10.10.2024, 17:02

В учениях по готовности к чрезвычайным ситуациям в Актау задействованы 174 сотрудника и 77 единиц техники

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В Актау с 9 по 11 октября проходят комплексные учения по быстрой мобилизации сил и средств гражданской обороны.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Как сообщает пресс-служба акимата города, в учениях и проверке готовности личного состава приняли участие аким Актау Абилкаир Байпаков, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков.

В ходе комплексного учения каждый сотрудник описывал свою работу и вносил в рабочую карту информацию о том, какие силы и средства он мобилизует в соответствии со своими обязанностями в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Для демонстрации готовности было мобилизовано 174 сотрудника и 77 единиц техники. Аким города Актау Абилкаир Байпаков подчеркнул важность служб информации и связи во время чрезвычайных ситуаций.

Силы и структуры гражданской обороны должны быть в постоянной готовности. И для их эффективного управления очень важны службы информации и связи. Во время чрезвычайной ситуации следует предпринимать меры по предотвращению распространения ложной информации и предоставлению общественности проверенной и точной информации. Необходимо информировать население не только о возникновении происшествия, но и о том, как защититься во время чрезвычайной ситуации и как максимально снизить ее ущерб, - заявил аким Актау Абилкаир Байпаков.

В ходе мероприятия была отработана подготовка служб к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Объекты аварийной готовности включают дороги и мосты, службы радиационной и химической защиты, медицинские, коммерческие службы и учреждения общественного питания, службы топлива, оповещения и связи, информацию, полицию, пожаротушение и другие. По словам начальника Актауского городского управления по чрезвычайным ситуациям Бауржана Онгарбаева, все службы и структуры гражданской защиты готовы к чрезвычайным ситуациям.

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