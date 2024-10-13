В Актау в рамках проекта «Таза Қазақстан» посадили деревья

В субботу, 12 октября, в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» в Актау посадили 130 саженцев деревьев.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и около 100 сотрудников группы национальной компании.

Участники экологической акции высадили саженцы ясеня и клена высотой 2 метра в новом парке Актау, расположенном в 40 микрорайоне.

Специально приехавший на эко-акцию председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов выразил благодарность участникам, которые внесли свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе и проявили активность в вопросах экологии.

«КазМунайГаз» активно участвует в масштабной экологической акции и вносит вклад в озеленение нашей страны. Сегодня сотрудники группы компаний КМГ одновременно посадили более 10 тысяч деревьев в разных уголках страны», - отметил глава «КазМунайГаза».

Отметим, что в рамках акции «Таза Қазақстан» в Мангистауской области высажено порядка 15 тысяч деревьев.