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12.10.2024, 19:51

В Актау в рамках проекта «Таза Қазақстан» посадили деревья

Госинформзаказ 0 527

В субботу, 12 октября, в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» в Актау посадили 130 саженцев деревьев.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и около 100 сотрудников группы национальной компании.

Участники экологической акции высадили саженцы ясеня и клена высотой 2 метра в новом парке Актау, расположенном в 40 микрорайоне.

Специально приехавший на эко-акцию председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов выразил благодарность участникам, которые внесли свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе и проявили активность в вопросах экологии.

«КазМунайГаз» активно участвует в масштабной экологической акции и вносит вклад в озеленение нашей страны.  Сегодня сотрудники группы компаний КМГ одновременно посадили более 10 тысяч деревьев в разных уголках страны», - отметил глава «КазМунайГаза».

Отметим, что в рамках акции «Таза Қазақстан» в Мангистауской области высажено порядка 15 тысяч деревьев.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"посадили 130 саженцев"----Не посадили, а похоронили 130 саженцев! Лучше бы раздали горожанам, они бы посадили у своих домов (хотя бы) и ухаживали!
13.10.2024, 01:15
Банкир
Банкир
Как же меня бесит показуха!!! Вырастите то, что посадили ранее!!!
12.10.2024, 19:24
Банкир
Банкир
Показуха!!! Каждый год такое!!! А где рощи деревьев??? Их поливать необходимо!!! ПОЛИВАТЬ!!!
12.10.2024, 19:19
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