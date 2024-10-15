В Мангистау зафиксирован рост производства в обрабатывающей  промышленности

Объем производства вырос на 4,8%. Рост зафиксирован в 14 регионах. В лидерах Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская области и Ұлытау. Такие данные на заседании Правительства озвучил заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Так, рост в обрабатывающей промышленности в основном обеспечен за счет увеличения производства в металлургии на 8,3% и машиностроении на 4,2%.

Кроме того, выросло производство в химической промышленности на 9,5%, электрооборудования на 11,3%, фармацевтической продукции на 15%, металлических изделий на 31,1% и мебели на 17,9%.