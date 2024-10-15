В Мангистау зафиксирован рост производства в обрабатывающей  промышленности

Объем производства вырос на 4,8%. Рост зафиксирован в 14 регионах. В лидерах Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская области и Ұлытау. Такие данные на заседании Правительства озвучил заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.
Так, рост в обрабатывающей промышленности в основном обеспечен за счет увеличения производства в металлургии на 8,3% и машиностроении на 4,2%.
Кроме того, выросло производство в химической промышленности на 9,5%, электрооборудования на 11,3%, фармацевтической продукции на 15%, металлических изделий на 31,1% и мебели на 17,9%.
«Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,2%. Рост в основном обеспечен увеличением добычи металлических руд на 7,7% и природного газа на 3,4%. При этом добыча нефти сократилась на 0,3%, угля – на 0,5%. Хочу обратить внимание, что рост экономики без учета добычи нефти оценивается на уровне 4,5% к соответствующей базе прошлого года», — отметил министр.
Комментарии0 комментарий(ев)