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15.10.2024, 18:15

Проактивно защищены права услугополучателей

Госинформзаказ 0 807

О результатах мониторинга качества оказания государственных услуг сообщил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике Жумагулов Т.К..

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В ходе проведения дистанционного мониторинга качества оказания государственных услуг департаментом агентства по делам государственной службы по Мангистауской области установлено, что Мангистауским районным отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства нарушены сроки регистрации двух заявок услугополучателя Г. по государственной услуге «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки, переоборудования)».

В связи с этим департаментом в срочном порядке проведена конкретная работа по указанному вопросу направлено представление в отдел по восстановлению нарушенных прав услугополучателя.

В результате на основании принятых департаментом мер заявителю было выдано положительное решение об архитектурно-планировочном задании на проектирование, и были восстановлены нарушенные права услугополучателя.

Также в аппарате акима села С. Шапагатов в отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Жанаозен в аппарате акима села Мангистау и в аппарате акима села Рахат аналогичным образом произошли вышеуказанные нарушения, и при непосредственном вмешательстве департамента были восстановлены права услугополучателей.

При этом, уважаемые жители области, в случае выявления нарушений, произошедших при оказании государственной услуги, и данных нарушений сроков при оказании услуги сообщаем, что вы можете обратиться в департамент по адресу, указанному ниже, или через бот-платформу Telegram «EgovKzBot2.0».

Адрес: Актау, 14 мкр., здание 1, Блок-2

Контактный номер: 30-36-49, 30-30-39 - номер офиса

Бот-платформа Telegram «EgovKzBot2.0»

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