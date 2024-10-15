Проактивно защищены права услугополучателей

О результатах мониторинга качества оказания государственных услуг сообщил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике Жумагулов Т.К..

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В ходе проведения дистанционного мониторинга качества оказания государственных услуг департаментом агентства по делам государственной службы по Мангистауской области установлено, что Мангистауским районным отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства нарушены сроки регистрации двух заявок услугополучателя Г. по государственной услуге «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки, переоборудования)».

В связи с этим департаментом в срочном порядке проведена конкретная работа по указанному вопросу направлено представление в отдел по восстановлению нарушенных прав услугополучателя.

В результате на основании принятых департаментом мер заявителю было выдано положительное решение об архитектурно-планировочном задании на проектирование, и были восстановлены нарушенные права услугополучателя.

Также в аппарате акима села С. Шапагатов в отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Жанаозен в аппарате акима села Мангистау и в аппарате акима села Рахат аналогичным образом произошли вышеуказанные нарушения, и при непосредственном вмешательстве департамента были восстановлены права услугополучателей.

При этом, уважаемые жители области, в случае выявления нарушений, произошедших при оказании государственной услуги, и данных нарушений сроков при оказании услуги сообщаем, что вы можете обратиться в департамент по адресу, указанному ниже, или через бот-платформу Telegram «EgovKzBot2.0».

Адрес: Актау, 14 мкр., здание 1, Блок-2

Контактный номер: 30-36-49, 30-30-39 - номер офиса

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