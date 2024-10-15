В Мангистау подписан меморандум об открытии сталелитейного завода

Сегодня, 15 октября, в Актау прошел форум «Возможности для бизнеса в проектах АО НК «КазМунайГаз». В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На мероприятии собрались более 100 отечественных товаропроизводителей со всех регионов Казахстана. На площадке бизнес-форума казахстанские производители организовали выставку, на которой были представлены виды выпускаемой ими трансформаторной, кабельной, химической, нефтедобывающей продукции. Представители дочерних компаний КМГ продемонстрировали образцы импортного оборудования и товаров, используемых в производстве, которые могут быть полностью или частично заменены отечественной продукцией.

Аким области Нурдаулет Килыбай выразил уверенность, что форум окажет положительное влияние на экономику региона, и отметил, что данные проекты создадут новые рабочие места и будут способствовать социально-экономическому развитию Мангистау.

Это событие имеет особое значение для нашего региона. Я искренне благодарю вас за организацию такого замечательного форума. Я уверен, что это придаст новый импульс развитию экономики региона. Самое главное, мы надеемся, что эти проекты создадут новые рабочие места и принесут людям социальную и экономическую пользу. Глава государства в своем Послании и на других коллегиальных совещаниях всегда подчеркивает необходимость увеличения региональной продукции и роста экономического потенциала. Мастеров своего дела у нас тоже хватает, среди них есть специалисты, получившие образование в развитых странах мира, поэтому мы готовы эффективно использовать все возможности, поддержать эти инициативы со своей стороны и оказать необходимую помощь, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В своем выступлении председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов подчеркнул важность стимулирования местного производства в нефтегазовой сфере. По его словам, участие отечественных производителей в крупных проектах «КазМунайГаза» играет решающую роль в развитии экономики страны, способствует созданию новых рабочих мест и повышает конкурентоспособность казахстанской продукции на рынке.

В рамках форума подписан меморандум между АО «Озенмунайгаз», акиматом Мунайлинского района и АО «KazPetroDrilling» об открытии сталелитейного производства в Мангистауской области. Цель документа - сопровождение и предоставление сырья для совместной реализации проекта.

Также дочерние компании «КазМунайГаза» заключили с отечественными производителями офтейк-договоры на поставку газа.