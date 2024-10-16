"Caspian marathon 2024" состоится в Актау

Самое ожидаемое ежегодное беговое соревнование в нашем городе – "Caspian marathon 2024" пройдет 20 октября. Для любителей бега предоставлены следующие дистанции: 5 км, 10 км, 10 км скандинавская ходьба, 21,1 км и впервые в истории города пройдет полный марафон на дистанции 42,2 километра.

Место старта и финиша марафона

В связи с этим с 6:00 до 14:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Старт и финиш марафона состоится на площади амфитеатра, поэтому от:

•амфитеатра до "Чечела"

•от "Чечела" до парка "Акбота"

* от перекрестка вниз к стадиону "Каспий"

* ⁠от стадиона "Каспий" до "Акжелкена"

* ⁠от "Акжелкена" до воинской части 20/18 будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 до 14:00 часов 20 октября.