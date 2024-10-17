Подведены итоги областного фестиваля «Студенческая осень-2024»

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На Гала-концерте руководитель управления молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай наградил участников фестиваля. В конкурсе активное участие приняли более 500 студентов очной формы обучения высших и профессионально-технических учебных заведений. Они соревновались в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе. Также выступали по музыкальным направлениям.

В итоге 1 место в турнире по мини-футболу занял Yessenov University. Второе место занял Мангистауский Высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы, 3 место - колледж Болашак. А в соревнованиях по волейболу среди девушек лучшим стал Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы, второе место - Yessenov University, третье место занял Каспийский колледж высшей педагогики и отраслевых технологий.

По настольному теннису первое место занял Мангистауский высший педагогический колледж им. Мурын жырау Сенгирбекулы, 2 место - Yessenov University, 3 место - Каспийский региональный колледж “Болашак”.



В целом по всем видам спорта получил высокие баллы в номинации «Лучшее спортивное учебное заведение» - Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы. Команде-победителю был вручен сертификат на 150 000 тенге в магазин бытовой техники, 2 место занял Yessenov University и получил сертификат на 100 000 тенге, 3 место досталось колледжу “Болашак”. Он получил сертификат на 50 000 тенге.

Кроме того, Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы занял 1-е место в конкурсе музыкальных постановок. Учебное заведение получило сертификат на 150 000 тенге, 2-е место занял Есеновский колледж, который получил сертификат на 100 000 тенге, 3-е место и сертификат на 50 000 тенге получил Мангистауский колледж туризма. Благодарим компанию BroDobro и магазин вечерних платьев, оказавших поддержку областному фестивалю "Студенческая осень-2024". Напомним, масштабное мероприятие для студентов прошло в рамках проекта "Students life" при поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив. Фестиваль был организован Альянсом студентов Актау", - сказал Мейирбек Амангельдиев.

В рамках данного проекта была проведена также интеллектуальная игра. В дальнейшем планируется проведение конкурса социальных идей среди студентов.