18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.24
529.34
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.10.2024, 14:43

Подведены итоги областного фестиваля «Студенческая осень-2024»

Госинформзаказ 0 525

Завершился недельный областной фестиваль «Студенческая осень-2024«, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Альянса студентов Актау. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На Гала-концерте руководитель управления молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай наградил участников фестиваля. В конкурсе активное участие приняли более 500 студентов очной формы обучения высших и профессионально-технических учебных заведений. Они соревновались в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе. Также выступали по музыкальным направлениям. 

В итоге 1 место в турнире по мини-футболу занял Yessenov University. Второе место занял Мангистауский Высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы, 3 место - колледж Болашак. А в соревнованиях по волейболу среди девушек лучшим стал Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы, второе  место - Yessenov University, третье  место занял Каспийский колледж высшей педагогики и отраслевых технологий.

По настольному теннису первое  место занял Мангистауский высший педагогический колледж им. Мурын жырау Сенгирбекулы, 2 место - Yessenov University, 3 место - Каспийский региональный колледж “Болашак”.
 
В целом по всем видам спорта получил высокие баллы в номинации «Лучшее спортивное учебное заведение» - Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы. Команде-победителю был вручен сертификат на 150 000 тенге в магазин бытовой техники, 2 место занял Yessenov University и получил сертификат на 100 000 тенге, 3 место досталось колледжу “Болашак”. Он получил сертификат на 50 000 тенге.

Кроме того, Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы занял 1-е место в конкурсе музыкальных постановок. Учебное заведение получило сертификат на 150 000 тенге, 2-е место занял Есеновский колледж, который получил сертификат на 100 000 тенге, 3-е место и сертификат на 50 000 тенге получил Мангистауский колледж туризма. Благодарим компанию BroDobro  и магазин вечерних платьев, оказавших поддержку областному фестивалю "Студенческая осень-2024". Напомним, масштабное мероприятие для студентов прошло в рамках проекта "Students life" при поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области совместно с Центром поддержки гражданских инициатив. Фестиваль был организован Альянсом студентов Актау", - сказал Мейирбек Амангельдиев.

В рамках данного проекта была проведена также  интеллектуальная игра. В дальнейшем планируется проведение конкурса социальных идей среди студентов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!