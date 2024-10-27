ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: в Актау ведутся работы по ремонту 12 порывов на тепловых сетях

Фото: Актауский городской акимат

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, количество порывов тепловых сетей сократилось благодаря круглосуточной работе специалистов. Ремонтные работы проводятся возле дома №45 в 3 микрорайоне, дома №14 в 8 микрорайоне, дома №18 в 15 микрорайоне, дома №10Б в 22 микрорайоне и дома №7 в 11 микрорайоне. Аким города, проверив ход ремонтных работ, поручил представителям обслуживающих организаций жилых домов контролировать процесс регулировки подачи тепла.