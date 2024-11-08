Мангистауский дзюдоист завоевала бронзовую медаль чемпионата мира

В Лас-Вегасе руководитель Центра национальных видов спорта Мангистауской области Кайрат Бурбасов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в категории М 1 старше 30 лет, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной федерации дзюдо.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мастер спорта РК по дзюдо Кайрат Бурбасов соревновался в мировом зачете в весовой категории 60 кг.

В турнире Las Vegas World Championships veterans 2024 состязались более тысячи борцов из 67 стран. Соревнования проходили в семи весовых категориях и возрастных категориях от 35 лет и старше.