Питьевое водоснабжение: в Актау проходят тестовые испытания двух новых установок на заводе «Каспий»

В настоящее время проводятся тестовые испытания для запуска новых мощностей завода. Первые испытания завершились успешно. Следующий этап тестирования начнётся в субботу и продлится 72 часа. Затем работа установок будет временно приостановлена для проверки технических регламентов работы. При соответствии всех показателей нормам планируется запуск двух установок, что позволит обеспечить подачу 10 000 кубометров воды в город в штатном режиме, - рассказал технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин.