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06.12.2024, 09:32

Питьевое водоснабжение: в Актау проходят тестовые испытания двух новых установок на заводе «Каспий»

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Технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин, ведущей проект по расширению мощностей опреснительного завода «Каспий» в Актау, поделился подробностями о проводимой работе, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В настоящее время проводятся тестовые испытания для запуска новых мощностей завода. Первые испытания завершились успешно. Следующий этап тестирования начнётся в субботу и продлится 72 часа. Затем работа установок будет временно приостановлена для проверки технических регламентов работы. При соответствии всех показателей нормам планируется запуск двух установок, что позволит обеспечить подачу 10 000 кубометров воды в город в штатном режиме, - рассказал технический директор компании-подрядчика Сергей Микотин.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
К Новому Году хоть запустят нормальную подачу воды? ( к следующему НГ... )
06.12.2024, 15:00
Adai11
Adai11
Опять только слова, когда все это на деле будет показано
06.12.2024, 04:54
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