Этноаул “Суын айғыр" продемонстрировал казахскую традицию “Ашамай”

Сегодня в Актау проходят праздничные культурные мероприятия, которые поразят весь тюркский мир. В специальных этноаулах, возводимых на берегу моря, совершаются самые разнообразные традиции и обычаи, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Один из обычаев демонстрировался в этноауле “Суын айғыр", где молодые люди исполняли песни, кюи, пропагандировали древние традиции. На сцене была показана церемония, на которой молодой юноша совершил первый шаг к тому, чтобы стать мужчиной. Это так называемая казахская традиция "Ашамай". Это самый важный этап в жизни ребенка.

Ашамай - это деревянная конструкция, имитирующая седло. Основание ашамая состояло из перекрещивающихся планок, которые надежно удерживали ребенка, не давая ему упасть. Сидя в ашамае, малыш привыкал к тому положению, в котором он будет находиться, сидя на коне. Мальчик, сидя на лошади, вытягивал руки перед собой и просил у аксакалов благословения. Бабушки и дедушки осыпали его сладостями.

Также гости увидели, как происходит валяние войлока. В народных промыслах казахов в прошлом преобладало это древнее ремесло.

Войлок изготавливается из шерсти овец, подстриженной осенью. На сегодняшнем мероприятии мы показываем способы валяния. Это делается с намерением сохранить в памяти последующих поколений. Искусство валяния войлока принесло немалую пользу здоровью человека, защиту от холода, - говорит режиссер дома культуры Жынгылды Ляйла Садуова.

Согласно исследованиям архелогов, искусство валяния войлока использовалась в человеческой цивилизации несколько тысяч лет назад. Имеются данные о том, что войлок впервые использовался тюркскими народами, в том числе гуннами и саками. На территории Алтая, Центральной Азии и Казахстана были обнаружены изделия из войлока, изготовленного в V-VI вв. до н. э.