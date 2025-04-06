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06.04.2025, 12:31

Выступление мировых звезд, шоу дронов, мастер-классы от знаменитых ремесленников: чем запомнилось открытие в Актау церемонии в честь культурной столицы тюркского мира

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Пятого апреля в Мангистауской области состоялось торжественное открытие года «Актау – культурная столица тюркского мира». Выступление звезд мировой эстрады, выступление казахстанских и зарубежных артистов, мастер-классы от именитых ремесленников, шоу дронов – все эти мероприятия прошли на набережной Актау и собрали несколько десятков тысяч человек.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В мероприятии, направленном на расширение культурного сотрудничества тюркоязычных стран и прославление общих ценностей, приняли участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, министры культуры стран-членов ТЮРКСОЙ, государственные и общественные деятели, депутаты парламента Республики Казахстан, представители международных организаций и иностранные послы.

Вместе с мангистаусцами участниками знаменательного события стали специальные гости, приехавшие из других регионов страны и зарубежных государств. 

По случаю этого знаменательного события президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо.

Поздравление главы государства на церемонии открытия года мероприятий озвучила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В своём письме президент отметил, что присвоение Актау статуса культурной столицы тюркского мира является важным событием не только для нашей страны, но и для всех братских тюркских государств.

Это событие имеет большое значение не только для Казахстана, но и для всех братских стран. Историческая мангистауская земля, богатый регион Устюрт являются неотъемлемой частью тюркской цивилизации. Эта святая земля хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира. Укрепление сотрудничества народов, чьи традиции и история связаны друг с другом, является нашей общей задачей. Я уверен, что в этот знаменательный год будут проведены встречи, которые ещё больше укрепят наше братство, и будут приняты важные решения. Пусть единство тюркского народа крепнет! Всем вам желаю благополучия, счастья и успехов!, - говорится в письме президента.

В ходе праздничных мероприятий, организованных в рамках церемонии открытия, исполнены хореографические номера, которые подчеркнули общее наследие тюркских народов. Кочевая цивилизация с тысячелетней историей, наследие предков, духовная преемственность – все это на сцене предстало по-новому.

В рамках программы выступили и звезды международного уровня. На сцену поднялись мировая мегазвезда Димаш Кудайберген, азербайджанская звезда Роза Зергерли, известная певица из Узбекистана Юлдуз Усманова и популярный эстрадный певец Kalifarniya, подарившие зрителям хорошее настроение.

На церемонии глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность укрепления культурного единства тюркского мира.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев отметил, что главная задача – превратить тюркский мир в важное экономическое и культурное пространство XXI века. Фактически лидеры братских стран подчеркивают единство тюркоязычного общества. Встреча в Мангистау – яркое тому подтверждение. Мангистау – ответвление Великого Шелкового пути. В древние времена караванные маршруты купцов и мореплавателей не только перевозили товары, но и были теми, кто распространял плоды культуры и цивилизации. Современный Мангистау также имеет большой потенциал в сфере логистики и туризма. Учитывая, что Мангистау граничит по морю и суше с половиной стран-членов организации ТЮРКСОЙ, я уверен, что наша сегодняшняя встреча станет продолжением плодотворного взаимодействия в дальнейшем, и приведет к новым проектам, которые ещё больше укрепят сотрудничество тюркских стран, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Церемония открытия продолжилась вечерним шоу дронов, благодаря которому жители и гости Актау смогли увидеть захватывающий световой спектакль. В небо поднялись более 500 дронов, демонстрирующих флаг Казахстана, характерных для природы Мангистау животных, урочище Бозжыра, логотип международного мероприятия и элементы казахской национальной культуры.

Цикл мероприятий, посвященных открытию года «Актау – культурная столица тюркского мира», продолжится 6 апреля. На территории этногородка пройдет масштабный гала-концерт с участием известных звезд тюркских стран и отечественных артистов. Всего в проекте принимают участие 1149 артистов, из них 125 – иностранные артисты, музыканты, танцоры и ремесленники.

Отметим, что в рамках года обретения Актау статуса «культурной столицы тюркского мира» до конца ноября будет реализовано более 30 международных культурных и творческих проектов. Запланировано проведение фестивалей, научных конференции, выставок и конкурсов.

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