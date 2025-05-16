KINI в Мангистау: как Казахстан строит академический хаб для подготовки инженеров будущего

Казахско-Немецкий Институт устойчивой инженерии (KINI) – образовательный проект, созданный в 2023 году как часть стратегического партнерства между Казахстаном и Германией. Его открытие стало результатом инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию филиалов ведущих зарубежных университетов на территории страны. Проект реализуется совместно Казахско-Немецким университетом (DKU) и университетом имени Ш. Есенова (Yessenov University, YU).

Проект по строительству кампуса KINI

Совместно вузы запустили инновационную платформу для подготовки инженеров нового поколения – специалистов, способных решать реальные производственные задачи, внедряя экологически и технологически сбалансированные решения.

Образовательная модель KINI построена на принципах «треугольника знаний»: образование, научные исследования и инновации здесь идут здесь рука об руку. Студенты вовлечены в реальные инженерные проекты уже во время учебы, работают в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами и получают доступ к немецким образовательным стандартам.

Торжественное открытие Казахско-Немецкого Института устойчивой инженерии прошло на базе университета имени Ш. Есенова в Актау в июне 2023 года. Событие стало важной вехой в развитии инженерного образования в нашей стране и символом укрепления сотрудничества между Казахстаном и Германией. В церемонии открытия приняли участие ключевые фигуры двух стран: президент-ректор университета Есенова Берик Ахметов, президент Казахско-Немецкого университета профессор Волрад Роммель, экс-премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Присутствие высоких гостей подчеркнуло международную значимость проекта. Особым моментом стало закладывание символической «капсулы времени» на месте будущего здания института – жест, отражающий уверенность в долгосрочной миссии KINI и его роли в формировании устойчивого инженерного будущего страны, – проинформировала исполнительный директор Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии Айсулу Жумурова.

В сентябре 2023 года KINI открыл двери для первых студентов. Начало было положено с двух программ бакалавриата – Energy and Environmental Engineering и Logistics. Сегодня Обучение ведется на казахском, русском, английском и немецком языках. Образовательная модель института построена по модульному принципу: студенты бакалавриата проходят 9 семестров обучения. Первые четыре семестра проводятся на базе Yessenov University в Актау, затем 5-6 семестры проходят в Казахско-Немецком университете в Алматы, а завершающие три – в технических университетах Германии. Такой подход позволяет студентам интегрироваться в международную академическую среду, сочетая теоретические знания с практикой в ведущих инженерных школах Европы.

На сегодняшний день в KINI действуют пять программ бакалавриата:

• Energy and Environmental Engineering;

• Process Engineering;

• Mechatronics;

• Industrial Management;

• Logistics.

В 2025-2026 учебном году руководство института планирует ввод трех дополнительных образовательных программ: Computer Science, Electrical Engineering и Environmental Engineering. Программы магистратуры в KINI также являются двудипломными. В настоящее время реализуется программа Industrial Engineering. Первый год обучения проходит в Актау, второй – в одном из партнерских университетов Германии.

Магистерские программы преподаются на английском языке. В 2026-2029 годы ожидается запуск еще пяти программ магистратуры:

• Energy Engineering;

• Logistic Management;

• Data Engineering and Artificial Intelligence;

• Circle Engineering and Environment;

• Computer Science.

Студенты в зависимости от выбранной образовательной программы получают уникальную возможность обучаться в ведущих технических вузах Германии, среди которых Технический университет Берлина, Технический университет Вильдау, Технический университет Гамбурга, университет прикладных наук города Миттвайда, университет прикладных наук Хоф. Такой образовательный маршрут открывает перед выпускниками широкие горизонты и подготавливает к глобальным инженерным вызовам.

Поступить в Казахско-Немецкий Институт устойчивой инженерии может каждый абитуриент, преодолевший порог в 60 баллов на ЕНТ и владеющий английским языком на уровне A2 и выше. KINI предлагает собственный входной тест по английскому языку – KINI Entrance Test, который можно сдать бесплатно, как в кампусе в Актау, так и дистанционно, если вы находитесь в другом регионе. Более того, тест можно пересдавать при необходимости, что делает процесс поступления гибким и доступным. Знание немецкого языка на момент поступления не требуется. С первого курса студенты начинают интенсивное обучение немецкому с нуля, чтобы к старшим курсам уверенно применять его в академической и профессиональной среде. Главный бонус для студентов – возможность получить два диплома: один – от казахстанского университета, второй – от партнерского университета в Германии. Таким образом, обучение в KINI – не просто образование, это шаг в международную инженерную карьеру, - поясняет Айсулу Кыдыровна.

В настоящее время в институте обучается 123 студента бакалавриата и магистратуры из 11 регионов Казахстана.

Студенты имеют возможность проходить международную стажировку уже с первых лет обучения. В октябре 2024 года 16 студентов программ Energy and Environmental Engineering и Logistics прошли двухнедельную стажировку в Техническом университете Вильдау (TH Wildau). Участники были отобраны по внутреннему конкурсу и получили престижную стипендию DAAD (Германская служба академических обменов) и получили шанс погрузиться в языковую среду и возможность познакомиться с образовательной системой Германии.

Мне посчастливилось выиграть образовательную программу и в течение двух недель учиться в Техническом университете Вильдау. Я смогла увидеть, как живут, работают и общаются представители другой культуры. За эти дни ближе познакомилась с традициями Германии, а также с инфраструктурой ее городов. Особенно меня впечатлила атмосфера Вильдау – дисциплина местных жителей, чистота и порядок на улицах вызывали искреннее восхищение. Университет расположен в живописном районе недалеко от Берлина и поражает сочетанием исторической архитектуры и современных технологий. Здесь организованы ультрасовременные учебные аудитории, а лаборатории оснащены всем необходимым для качественного обучения. Особенное впечатление произвела трехэтажная библиотека – это не просто место для учебы, но и настоящий источник вдохновения. Одним из самых запоминающихся моментов поездки стало посещение склада логистической компании GLX. Мы не только увидели, как система функционирует изнутри, но и поработали сами. Помимо учебы, мы совершили поездку в столицу Германии – Берлин. Это путешествие позволило почувствовать себя частью европейского студенческого сообщества. Две недели, отведенные на стажировку, стали особенным опытом, вдохновили на новые цели и помогли определиться с планами на будущее, - делится впечатлениями студентка второго курса программы «Logistics» Жанайым Карнакбай.

Подобные стажировки являются неотъемлемой частью учебного процесса KINI. В мае текущего года студентка первого курса образовательной программы «Process Engineering» Дана Сагынбай примет участие в программе «AI Odyssey: Understand, Explore, Create!», организованной Hof University. Это интенсивный курс, объединяющий онлайн-обучение и очные занятия, предназначенные для студентов в области инженерии и компьютерных наук. Ожидается, что поездка будет полностью профинансирована университетом, что стало возможным благодаря академическим успехам Даны, которая в октябре 2024 года принимала участие в региональной конференции «Устойчивое энергетическое соединение в Центральной Азии» по гендерным аспектам и энергетике в Центральной Азии SECCA.

Студентка второго курса образовательной программы «Logistics» Альбина Кадырова также стала обладательницей гранта по линии DAAD для прохождения в июле 2025 года программы языковой стажировки по немецкому языку в Мюнхенском университете.

Одной из ключевых особенностей института является программа менторства, направленная на адаптацию и поддержку студентов на всех этапах обучения. Цель программы – создание благоприятной атмосферы, способствующей их личностному и профессиональному развитию, повышению успеваемости и улучшению социальной интеграции через обмен опытом, знаниями и навыками.

С первых дней обучающиеся получают помощь от студентов-менторов, которые делятся опытом, помогают с бытовыми и академическими вопросами, проводят ознакомительные экскурсии и встречаются в неформальной обстановке. Такая система особенно важна для студентов, которые приезжают в Актау из других регионов Казахстана. Программа наставничества формирует дружественную и открытую атмосферу, способствует развитию лидерских качеств у менторов и уверенности у новичков. В течение семестра проводятся совместные мероприятия, тренинги, что делает процесс адаптации легким и вдохновляющим. Наставничество в KINI – элемент культуры института, где каждый студент чувствует, что он – часть большой и сплоченной команды, - делится опытом исполнительный директор учебного заведения.

В институте успешно функционирует медиафутбольный клуб – MFCKINI, объединивший молодых людей, увлеченных спортом.

Это уникальное студенческое сообщество, где футбол становится платформой для развития лидерских, организационных и креативных навыков. MFCKINI регулярно проводит тренировки, товарищеские матчи и участвует в городских и региональных турнирах. Однако главная особенность клуба – активная медиа-деятельность: участники создают контент о жизни команды, снимают влоги, проводят фотосессии и делятся закулисьем студенческого спорта. Проект объединяет студентов разных образовательных программ, помогая им раскрыть таланты и представлять институт на высоком уровне – как на футбольном поле, так и в цифровом пространстве, - отмечает Айсулу Жумурова.

KINI гордится студентами, способными не только учиться, добиваясь успехов в академической и спортивной сферах, но и нести тепло в сердца тех, кто в этом особенно нуждается.

Студенты активно занимаются благотворительностью: организуют матчи, праздничные мероприятия для детей. В декабре прошлого года, прошла благотворительная ярмарка, собранные средства направлены на новогодние подарки для воспитанников детского дома. Молодые люди лично посетили учреждение, чтобы в выступить с поздравительной программой и передать подарки. В апреле студенты организовали благотворительный футбольный матч, объединив спорт и заботу о детях с особыми потребностями, - говорит спикер.

В декабре 2024 года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился со студентами KINI. В ходе встречи глава министерства поделился планами по открытию филиалов зарубежных университетов и превращению Казахстана в академический хаб.

Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии активно вовлечен в подготовку специалистов для передовых проектов в сфере зеленой энергетики. Одним из ключевых направлений сотрудничества является подготовка инженерных кадров для немецко-шведской компании SVEVIND, интересы которой в Казахстане представляет Hyrasia Energy. В рамках масштабного проекта Hyrasia One в Мангистауской области, планируется строительство ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 40 ГВт, а также крупномасштабной водородной станции, способной ежегодно производить до 2 миллионов тонн зеленого водорода или 11 миллионов тонн аммиака.

Проект станет одним из крупнейших в мире в области устойчивой энергетики. Полученный водород будет использоваться на внутреннем рынке Казахстана и отправляться на экспорт. Ожидается, что реализация проекта завершится к 2030 году. KINI обучает инженеров нового поколения, способных адаптироваться к быстро меняющимся требованиям энергосектора, и вносить вклад в переход к устойчивому будущему. Студенты института получают знания и навыки, необходимые для работы в международных проектах подобного масштаба – от проектирования до внедрения экологически чистых технологий, - сообщает Айсулу Жумурова.

Совместно с YU и DKU, KINI ежегодно организует конференцию Aktau Dialogue «GREEN HYDROGEN» – уникальную платформу для обмена знаниями и опытом между представителями политики, бизнеса и науки. Работа конференции направлена на развитие экономики зеленого водорода в Казахстане. Мероприятие служит единой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с технологическими перспективами и устойчивыми стратегиями водородной энергетики.

Основные темы конференции включают:

• H2 технологии: современные инновации в области производства зеленого водорода;

• Использование H2: интеграция водорода в промышленность и транспорт;

• Хранение H2: технологии и решения для безопасного хранения;

• Логистика H2: инфраструктура и маршруты доставки;

• Стратегии H2: национальные и глобальные подходы к развитию водородной энергетики.

Aktau Dialogue играет важную роль в продвижении экологически чистых технологий и формировании устойчивого энергетического будущего Казахстана.

Также университет участвует в проекте AKTANTEN IN AKTAU, основной целью которого является разработка магистерских программ в области энергетики и логистики в KINI, а также развитие научных исследований в рамках докторских программ. Кроме того, одним из ключевых направлений проекта является расширение научного сотрудничества между KINI, DKU, Yessenov University и ведущими немецкими университетами, включая HAW Hamburg, TU Berlin и TU Darmstadt. В рамках сотрудничества планируется реализация совместных исследовательских инициатив для укрепления академического потенциала. В феврале текущего года в рамках проекта состоялась первая встреча с профессорами ведущих немецких вузов, - подытожила Айсулу Кыдыровна.

Сегодня в Актау активно ведется работа по подготовке документации по строительству кампуса KINI, который станет ключевой образовательной площадкой для подготовки инженеров будущего. Новый учебный корпус будет располагаться на территории площадью 25 960 м², его общая строительная площадь составит 98 020 м³. Проектом предусмотрено организация 6 000 посадочных мест для студентов, а также 31-й специализированной лаборатории по различным инженерным направлениям – от энергетики до автоматизации и устойчивых технологий. На реализацию масштабного проекта выделено 20,6 миллиарда тенге. Кампус станет архитектурной доминантой региона и современной научно-образовательной средой, соответствующей международным стандартам и задачам устойчивого развития, отмечают в институте.