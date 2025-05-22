Наука против засухи: специалисты ботсада Мангистау получили патент на ускоренное выращивание саженцев

Сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада стали обладателями патента на способ ускоренного выращивания саженцев древесных растений пустынной зоны Мангистау. Об этом сообщила Акжунис Иманбаева, генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» и кандидат биологических наук.

коллаж Ботанического сада

Сотрудники Мангышлакского ботанического сада – Акжунис Иманбаева, Иван Белозеров, Назерке Төлеп и Динара Жарасова – получили патент на новую разработку. Благодаря этой технологии они планируют выращивать до 17–20 тысяч саженцев в год. Это будут более 100 видов плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, которые хорошо подходят для засушливого климата Мангистау. Кроме того, они ожидают, что благодаря их разработке удастся снизить себестоимость саженцев в 1,5–2 раза по сравнению с другими поставщиками в регионе.

Сеянцы древесных растений, пересаженные с торфяными таблетками в пластмассовые стаканчики

Как рассказала кандидат биологических наук Акжунис Иманбаева, специалисты Мангышлакского ботанического сада нашли способ ускоренного выращивания саженцев в условиях пустыни. Все получилось благодаря применению современных стимуляторов роста.

Разработка сотрудников ботсада относится к области биологии ботанического направления, поясняет Акжунис Иманбаева. Она помогает быстрее выращивать устойчивые к засухе декоративные растения с закрытой корневой системой, используя современные средства для роста и укоренения.

Проращивание семян древесных растений на аппарате Якобсена

Главное достижение научного проекта в том, что с помощью новой технологии можно вырастить саженцы нужного размера (до 100–120 см) всего за один сезон – за 8 месяцев. Эти растения подходят для местного климата и могут использоваться в озеленении городов, парков и для многих других нужд.

Айлант высочайший

Такой результат особенно важен для озеленения и восстановления зеленого фонда в регионе. По данным полевых испытаний, как говорит кандидат биологических наук, лучшие результаты по росту и выживаемости саженцев показали: гумат +7В, корневин и супергумат – специальные стимуляторы роста.

Почему это важно для региона?

Одним из направлений деятельности Мангышлакского ботанического сада уже много лет является проведение исследований и адаптации растений для условий Мангистау – региона с очень суровым климатом, где мало осадков, скудная почва и часто бывают неблагоприятные погодные условия: пыльные бури, засуха и жара. За годы работы ученые ботсада собрали самую крупную в Западном Казахстане коллекцию растений в генофонде – более 1300 видов. Они также разработали десятки рекомендаций по выращиванию и уходу за саженцами, в частности, выявив наиболее перспективные виды растений для роста в Мангистау.

Айлант высочайщий

Но, несмотря на эти успехи специалистов Мангышлакского ботанического сада, для озеленения региона все еще часто используются дешевые завезенные саженцы, которые плохо переносят местные погодные условия, быстро погибают и выглядят непривлекательно. В то же время, растения, проверенные биологами и подходящие для местного климата, все еще сажают редко. В основном выращивается только несколько видов деревьев, да и то – с открытой корневой системой. Такие саженцы хуже приживаются и часто погибают, что делает озеленение дорогим и неэффективным.

Сеянцы древесных растений после пересадки в торфяные таблетки

Чтобы решить эту проблему, сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада провели серию исследований и разработали новую технологию. Суть ее – в использовании современных стимуляторов и выращивании растений в контейнерах с закрытой корневой системой. Это позволяет выращивать более сильные, устойчивые к суровому климату саженцы прямо в регионе, без зависимости от привозного материала.

Как в Мангистау выращивают деревья для сурового климата

В последние годы в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду провели уникальные исследования, направленные на ускоренное выращивание саженцев, пригодных для условий засушливого Мангистау. По словам Акжунис Алтаевны, ранее в регионе не проводилось масштабных испытаний современных стимуляторов роста и технологий контейнерного выращивания посадочного материала.

Гледичия трехколючковая

Последняя попытка создать посадочный материал с закрытой корневой системой в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду была предпринята еще в 1980-х годах прошлого века. Тогда использовались простейшие полиэтиленовые пакеты, а современные требования к поливу, удобрениям и предпосевной обработке семян не учитывались. Эти методы не прижились в практике питомников региона.

Учёные провели серию лабораторно-полевых опытов. Семена 13 видов деревьев и кустарников обрабатывались шестью способами: водой (контроль), марганцовкой (KMnO4), акпинолом-α, гуматом +7В, корневином и супергуматом. Обработанные семена проращивали на влажной марле, затем пересаживали в торфяные таблетки, а позже – в пластиковые контейнеры объемом 8–11 литров.

На финальной стадии растения переносились в контейнерное отделение ботанического сада, где продолжался их рост и наблюдение.

Что показали результаты?

Исследования выявили разную чувствительность видов к стимуляторам:

- Наилучшую всхожесть (30–60%) показали айлант, береза, биота восточная и софора при обработке гуматом +7В.

- Гледичия и сосна крымская лучше всего прорастали после марганцовки.

- Платан восточный — после акпинола-α.

- Жимолость, катальпа, фонтанезия, форестиера — после корневина.

- Инжир дал лучший результат на супергумате.

- Только сирень показала лучшие показатели в контрольной группе — обычной воде.

- Работа сотрудников ботанического сада доказала, что применение современных стимуляторов роста и контейнерного метода позволяют ускорить выращивание адаптированных к аридному климату растений. Это открывает новые перспективы для озеленения региона, говорят специалисты.

Биологи добавляют, что в Мангышлакском ботаническом саду для быстрого получения посадочного материала перспективные виды древесных растений размножают также биотехнологическим методом.