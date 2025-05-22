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22.05.2025, 09:21

Наука против засухи: специалисты ботсада Мангистау получили патент на ускоренное выращивание саженцев

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Сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада стали обладателями патента на способ ускоренного выращивания саженцев древесных растений пустынной зоны Мангистау. Об этом сообщила Акжунис Иманбаева, генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» и кандидат биологических наук. 

коллаж Ботанического сада
коллаж Ботанического сада

Сотрудники Мангышлакского ботанического сада – Акжунис Иманбаева, Иван Белозеров, Назерке Төлеп и Динара Жарасова – получили патент на новую разработку. Благодаря этой технологии они планируют выращивать до 17–20 тысяч саженцев в год. Это будут более 100 видов плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, которые хорошо подходят для засушливого климата Мангистау. Кроме того, они ожидают, что благодаря их разработке удастся снизить себестоимость саженцев в 1,5–2 раза по сравнению с другими поставщиками в регионе.

Сеянцы древесных растений, пересаженные с торфяными таблетками в пластмассовые стаканчики

Как рассказала кандидат биологических наук Акжунис Иманбаева, специалисты Мангышлакского ботанического сада нашли способ ускоренного выращивания саженцев в условиях пустыни. Все получилось благодаря применению современных стимуляторов роста.

Разработка сотрудников ботсада относится к области биологии ботанического направления, поясняет Акжунис Иманбаева. Она помогает быстрее выращивать устойчивые к засухе декоративные растения с закрытой корневой системой, используя современные средства для роста и укоренения.

Проращивание семян древесных растений на аппарате Якобсена

Главное достижение научного проекта в том, что с помощью новой технологии можно вырастить саженцы нужного размера (до 100–120 см) всего за один сезон – за 8 месяцев. Эти растения подходят для местного климата и могут использоваться в озеленении городов, парков и для многих других нужд.

Айлант высочайший

Такой результат особенно важен для озеленения и восстановления зеленого фонда в регионе. По данным полевых испытаний, как говорит кандидат биологических наук, лучшие результаты по росту и выживаемости саженцев показали: гумат +7В, корневин и супергумат – специальные стимуляторы роста.

Почему это важно для региона?

Одним из направлений деятельности Мангышлакского ботанического сада уже много лет является проведение исследований и адаптации растений для условий Мангистау – региона с очень суровым климатом, где мало осадков, скудная почва и часто бывают неблагоприятные погодные условия: пыльные бури, засуха и жара. За годы работы ученые ботсада собрали самую крупную в Западном Казахстане коллекцию растений в генофонде – более 1300 видов. Они также разработали десятки рекомендаций по выращиванию и уходу за саженцами, в частности, выявив наиболее перспективные виды растений для роста в Мангистау.

Айлант высочайщий 

Но, несмотря на эти успехи специалистов Мангышлакского ботанического сада, для озеленения региона все еще часто используются дешевые завезенные саженцы, которые плохо переносят местные погодные условия, быстро погибают и выглядят непривлекательно. В то же время, растения, проверенные биологами и подходящие для местного климата, все еще сажают редко. В основном выращивается только несколько видов деревьев, да и то – с открытой корневой системой. Такие саженцы хуже приживаются и часто погибают, что делает озеленение дорогим и неэффективным.

Сеянцы древесных растений после пересадки в торфяные таблетки

Чтобы решить эту проблему, сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада провели серию исследований и разработали новую технологию. Суть ее – в использовании современных стимуляторов и выращивании растений в контейнерах с закрытой корневой системой. Это позволяет выращивать более сильные, устойчивые к суровому климату саженцы прямо в регионе, без зависимости от привозного материала.

Как в Мангистау выращивают деревья для сурового климата

В последние годы в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду провели уникальные исследования, направленные на ускоренное выращивание саженцев, пригодных для условий засушливого Мангистау. По словам Акжунис Алтаевны, ранее в регионе не проводилось масштабных испытаний современных стимуляторов роста и технологий контейнерного выращивания посадочного материала.

Гледичия трехколючковая

Последняя попытка создать посадочный материал с закрытой корневой системой в Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду была предпринята еще в 1980-х годах прошлого века. Тогда использовались простейшие полиэтиленовые пакеты, а современные требования к поливу, удобрениям и предпосевной обработке семян не учитывались. Эти методы не прижились в практике питомников региона.

Учёные провели серию лабораторно-полевых опытов. Семена 13 видов деревьев и кустарников обрабатывались шестью способами: водой (контроль), марганцовкой (KMnO4), акпинолом-α, гуматом +7В, корневином и супергуматом. Обработанные семена проращивали на влажной марле, затем пересаживали в торфяные таблетки, а позже – в пластиковые контейнеры объемом 8–11 литров.

На финальной стадии растения переносились в контейнерное отделение ботанического сада, где продолжался их рост и наблюдение.

Что показали результаты?

Исследования выявили разную чувствительность видов к стимуляторам:

- Наилучшую всхожесть (30–60%) показали айлант, береза, биота восточная и софора при обработке гуматом +7В.

- Гледичия и сосна крымская лучше всего прорастали после марганцовки.

- Платан восточный — после акпинола-α.

- Жимолость, катальпа, фонтанезия, форестиера — после корневина.

- Инжир дал лучший результат на супергумате.

- Только сирень показала лучшие показатели в контрольной группе — обычной воде.

- Работа сотрудников ботанического сада доказала, что применение современных стимуляторов роста и контейнерного метода позволяют ускорить выращивание адаптированных к аридному климату растений. Это открывает новые перспективы для озеленения региона, говорят специалисты.

Биологи добавляют, что в Мангышлакском ботаническом саду для быстрого получения посадочного материала перспективные виды древесных растений размножают также биотехнологическим методом.

- Айлант, софору японскую и павловнию войлочную «тиражируют» с помощью микроклонального размножения в культуре in vitro. В стерильных лабораторных условиях специалисты подбирают оптимальные условия стерилизации и выращивания, чтобы обеспечить высокую приживаемость и регенерацию растений. Полученные клоновые саженцы проходят адаптацию в почвенной среде, а затем доращиваются в теплице. Технология позволяет быстро создавать качественный посадочный материал и сохранять генетическое разнообразие растений, особенно ценных для засушливых регионов, - говорят в ботаническом саду. 

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