Надо доработать – проект о наименовании трех улиц Жанаозена отозван

Власти отозвали проект по присвоению имени Абиша Кекилбаева одной из улиц Жанаозена. Соответствующая приписка к проекту появилась на портале «Открытые НПА».

Въезд в Жанаозен. Фото с сайта visitmangystau.kz

Проект решения о присвоении наименований трем улицам Жанаозена был выставлен на «Открытые НПА» 4 февраля, а информация об отзыве появилась сегодня, 11 февраля, после того, как новость опубликовали в СМИ.

«Проект отозван органом-разработчиком на стадии «На публичном обсуждении» 2025-02-11 по причине «На доработку»», - гласит приписка.

Напомним, решение о наименовании было принято с учетом мнения жителей Жанаозена, на основании заключения ономастической комиссии Мангистауской области.