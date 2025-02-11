В Жанаозене дадут новые наименования трем улицам

До этого две из них не имели названия. С инициативой выступило государственное учреждение «Жанаозенский городской отдел культуры и развития языков». Соответствующий документ появился на сайте «Открытые НПА» 4 февраля.

Жанаозен. Фото из архива

Как сказано в пояснении, решение принято с учетом мнения жителей Жанаозена, на основании заключения ономастической комиссии Мангистауской области. Финансовых затрат на проект не предвидится.

В городе нефтяников появится проспект Мангистау, улицы Куанышнияза Токпанова и Абиша Кекилбаева.

«В соответствии с прилагаемой схематической картой присвоить следующие наименования улицам и составным частям города Жанаозен: между стелой «Жанаозен» и автозаправочной станцией «Гүларша» - проспект Мангистау; участок автодороги Актау-Жанаозен между 2-й промышленной зоной, зданием №3 и автозаправочной станцией «Qazaq Oil», который не имел названия, присвоить наименование – улица Куанышнияз Токпанов; переименовать существующую улицу Мангистау на участке от автозаправочной станции «Гүларша» до кафе «Жанго» в проспект Абиша Кекилбаева», - говорится в проекте.

Сообщается, что совместное постановление акимата города Жанаозена и решение Жанаозенского городского маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Проект доступен для публичного обсуждения до 18 февраля.