Актау примет Кубок и матчи за Суперкубок Казахстана по футзалу

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Предстоящему спортивному событию была посвящена пресс-конференция, которая прошла в спорткомплексе «Халык Арена».



Как рассказал Толеугали Тайтулеев, первая цель ассоциации заключается в популяризации футзальных игр в нашей стране.



- История казахстанского футзала началась в Мангистауской области, собственно, поэтому принято решение о проведении сезона Суперкубка и Кубка Казахстана в Актау. Тем более, что в настоящее время организационный уровень футзальных игр в этом городе, поддержка болельщиков являются примером для всех казахстанских регионов, - подчеркнул Т. Тайтулеев.



С его слов, в целях обеспечения честности игр и повышения уровня судейства, по окончании каждой из них будет проведена экспертиза и составлен рейтинг арбитров. Специальный судья из Испании приедет проводить бесплатный практический час со стороны UEFA.



По словам директора МФК «Каспий» Ержана Джамбирова, в сезоне Кубка Казахстана в составе команды выступят 80 процентов местных игроков.



- Не могу не поделиться прекрасной новостью, что на учебно-тренировочные сборы сборной были приглашены два игрока из клуба «Каспий», - добавил директор клуба.



Главный тренер «Кайрата» Рикардо Кака на пресс-конференции рассказал, что команда прибыла в Актау в полном составе. То же отметил и главный тренер «Аята» Канат Танакпаев. Обе команды сильны и, со слов обоих тренеров, убеждены в своей победе. Потому игры обещают быть весьма зрелищными.



Примечательно, что для многих тренеров и игроков значимо, что Кубок пройдёт в Актау. Кто-то из них давно любит этот город, другие просто радуются, что можно будет в перерывах погулять у моря.



- Я рад, что новый сезон стартует в Актау, потому что расположение города на берегу моря создает прекрасную атмосферу для игроков. В таких странах, как Испания, Португалия, большие матчи стараются проводить на берегу моря. В Казахстане есть такая возможность, поэтому нет никаких сомнений в том, что в течение всего сезона атмосфера будет великолепной, - говорит Рикардо Кака.



Сегодня, 6 сентября, в спорткомплексе «Халык Арена» состоится суперкубок. Начало соревнования – 16:00.



А с 7 по 10 сентября пройдут матчи Кубка страны, в которых примут участие восемь команд: «Рахмет» (Актобе), «Астана» (Нур-Султан), «Кайрат» (Алматы), «Каспий» (Актау), «Актобе» (Актобе), «Атырау» (Атырау), «Аят» (Рудный), «Байтерек» (Уральск).

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.