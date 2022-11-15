В Жанаозене прошел республиканский марафон

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Спортивное мероприятие было организовано компанией «Көркем Әлем» по инициативе общественного фонда «Шанс для всех» при поддержке акимата города.



Всего в марафоне приняли участие около 400 спортсменов из Астаны, Алматы, Кызылорды, Уральска, Атырау, Караганды, Актобе.



Еркебулан Аташов, пробежавший 10 км, финишировал за 40 минут 14 секунд и занял І место. Жарас Айтуаров занял ІІ место, пробежав дистанцию за 42 минуты 6 секунд, Руслан Орынбасаров замкнул тройку лидеров, одолев заданный маршрут за 43 минуты 6 секунд.



Среди женщин лидировала Айгерим Кулатаева, одолев дистанцию за 52 минуты 22 секунды, Айгуль Джиенбетова стала второй с результатом 55 минут 2 секунды, Татьяна Елеференко пришла третьей за 57 минут 24 секунды.



Аман Нуркельды, пробежавший 21 километр за 1 час 12 минут, занял І место, Архат Исенгалиев, одолевший марафон за 1 час 26 минут, стал вторым, Руслан Арипов, пробежавший за 1 час 28 минут, занял ІІІ место.



Среди женщин І место заняла Александра Бекишева, ее результат - 1 час 54 минуты, ІІ место - Жадыра Иманбаева, а ІІІ место - Елена Кузочкина с показателем 1 час 59 минут.



Участникам, пробежавшим 10 км и занявшим I место, были вручены дипломы и сертификаты на 100 тыс. тенге, за II место - 75 тыс. тенге, за III место - 50 тыс. тенге.



А лучшим, покорившим 21 километр, были вручены денежные призы в размере 150 000, 100 000, 75 000 тенге. Всем участникам были вручены медали.



Отметим, что высокий уровень марафона поддержали ассоциация предпринимателей города Жанаозен, объединение спортивных учреждений и тренеров.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.