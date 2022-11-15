«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Ноября
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.74 KZT
  • €1 = 474.08 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 3

В Жанаозене прошел республиканский марафон

В Жанаозене прошел республиканский полумарафон на 10 и 21 км, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Спортивное мероприятие было организовано компанией «Көркем Әлем» по инициативе общественного фонда «Шанс для всех» при поддержке акимата города.

Всего в марафоне приняли участие около 400 спортсменов из Астаны, Алматы, Кызылорды, Уральска, Атырау, Караганды, Актобе.

Еркебулан Аташов, пробежавший 10 км, финишировал за 40 минут 14 секунд и занял І место. Жарас Айтуаров занял ІІ место, пробежав дистанцию за 42 минуты 6 секунд, Руслан Орынбасаров замкнул тройку лидеров, одолев заданный маршрут за 43 минуты 6 секунд.

Среди женщин лидировала Айгерим Кулатаева, одолев дистанцию за 52 минуты 22 секунды, Айгуль Джиенбетова стала второй с результатом 55 минут 2 секунды, Татьяна Елеференко пришла третьей за 57 минут 24 секунды.

Аман Нуркельды, пробежавший 21 километр за 1 час 12 минут, занял І место, Архат Исенгалиев, одолевший марафон за 1 час 26 минут, стал вторым, Руслан Арипов, пробежавший за 1 час 28 минут, занял ІІІ место.

Среди женщин І место заняла Александра Бекишева, ее результат - 1 час 54 минуты, ІІ место - Жадыра Иманбаева, а ІІІ место - Елена Кузочкина с показателем 1 час 59 минут.

Участникам, пробежавшим 10 км и занявшим I место, были вручены дипломы и сертификаты на 100 тыс. тенге, за II место - 75 тыс. тенге, за III место - 50 тыс. тенге.

А лучшим, покорившим 21 километр, были вручены денежные призы в размере 150 000, 100 000, 75 000 тенге. Всем участникам были вручены медали.

Отметим, что высокий уровень марафона поддержали ассоциация предпринимателей города Жанаозен, объединение спортивных учреждений и тренеров.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика