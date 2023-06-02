До 2026 года в Актау будет проведена модернизация более 900 км инженерных сетей

В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами до 2026 года планируется провести модернизацию 919 км инженерных сетей, то есть водопровода, канализации, отопления в 25 микрорайонах города Актау с разделением на пять зон. На сегодняшний день разрабатываются вопросы финансирования 19 проектов, общая стоимость по 1 этапу - 20,4 млрд тенге. Из них по водопроводу - 6 проектов, по канализационному трубопроводу - 6 проектов, по канализационным очистным станциям - 6 проектов, по теплоснабжающим сетям - 1 проект.



- В том числе в этом году начата реконструкция тепловых сетей в микрорайонах 3А, 3Б и в больничном городке города Актау, будут модернизированы инженерные сети общей протяженностью 10,2 км. Для этого из республиканского бюджета выделено 3,3 млрд тенге, определен подрядчик. Работы по обновлению остальных микрорайонов будут проводиться поэтапно, - сказал глава региона Нурлан Ногаев.