Более тысячи случаев заболевания корью выявлено в Мангистау

- На сегодня в области привиты 85% детей до года и 87,7% - детей до 6 лет. В течение дополнительной массовой иммунизации планируется привить 55 029 человек. В основном это дети, но в списке также медицинские работники в возрасте до 55 лет – 3779 человек,- проинформировал Бердибек Саралтаев.

- Во время беременности это заболевание представляет угрозу для матери и прежде всего для плода. Весьма вероятно, что ребенок родится с врожденными дефектами. Если беременная заболевает на ранних сроках, то возможна замершая беременность, потому что вирус проникает непосредственно через материнскую кровь, еще не работает плацента. Если это второй-третий триместр, то могут поражаться растущие органы плода, включая центральную нервную систему и головной мозг. Беременные женщины должны уделять своему здоровью особое внимание, нужно себя охранять, стараться не бывать в людных местах, ведь вирус передается воздушно-капельным путем, - комментирует Бибизада Дуйсенбаева.

- Корь – это инфекционное заболевание, вызываемое парамиксовирусом, передающимся воздушно-капельным путем, характеризующееся появлением сыпи на коже. Заболеваемость развивается в основном у тех, кто не охвачен прививками или у кого не сформирован необходимый иммунитет в организме. Люди, не вакцинированные против болезни, также страдают от этой болезни, в основном осложняясь энцефалитом-воспалением клеток головного мозга. У больного повышается температура тела, он слабеет, мучается головной болью и бессонницей. Начинается сухой кашель, и появляются высыпания. Сыпь возникает в результате разрыва кровеносных сосудов под кожей. Это не только неприятно, это смертельно опасно, поэтому призываю жителей к вакцинации и соблюдению мер предосторожности, - заключила Бибизада Дуйсенбаева.

По его информации в Жанаозене – 892, в Актау зарегистрировано 444 случая, а в Мунайлы – 440. Меньше всего случаев с подозрением на корь выявлено в Бейнеу - 14.Что касается возраста заболевших, то больше всего от инфекции пострадали дети от одного года до 14 лет – 726 фактов или 66,2%. Среди детей до года зафиксирован 181 случай (16,5%), ещё 28 случаев (2,5%) выявлены у детей 15-18 лет. А среди жителей области в возрасте 19 лет и старше – 161 случай(14,6%).Присутствующая на брифинге заместитель руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева обратилась к будущим мамам, поскольку корь губительна для плода. Это могут быть такие осложнения, как самопроизвольные выкидыши, развитие врождённых пороков головного мозга, поражение со стороны сердца и других внутренних органов.С ее слов, среди заболевших корью восемь беременных женщин. Кроме них в инфекционных отделениях больниц области получают лечение сегодня 118 больных, включая 84 детей и 34 взрослых.Бибизада Дуйсенбаева напомнила о симптомах этого заразного заболевания.Добавим, что со стороны управления здравоохранения было предоставлено дополнительно 5000 доз вакцины против кори от единого дистрибьютора ТОО «СК Фармация».