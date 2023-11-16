Более тысячи случаев заболевания корью выявлено в Мангистау

Бердибек Саралтаев
По его информации в Жанаозене – 892, в Актау зарегистрировано 444 случая, а в Мунайлы – 440. Меньше всего случаев с подозрением на корь выявлено в Бейнеу - 14.
Что касается возраста заболевших, то больше всего от инфекции пострадали дети от одного года до 14 лет – 726 фактов или 66,2%. Среди детей до года зафиксирован 181 случай (16,5%), ещё 28 случаев (2,5%) выявлены у детей 15-18 лет. А среди жителей области в возрасте 19 лет и старше – 161 случай(14,6%).
Присутствующая на брифинге заместитель руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева обратилась к будущим мамам, поскольку корь губительна для плода. Это могут быть такие осложнения, как самопроизвольные выкидыши, развитие врождённых пороков головного мозга, поражение со стороны сердца и других внутренних органов.
С ее слов, среди заболевших корью восемь беременных женщин. Кроме них в инфекционных отделениях больниц области получают лечение сегодня 118 больных, включая 84 детей и 34 взрослых.
Бибизада Дуйсенбаева напомнила о симптомах этого заразного заболевания.
Добавим, что со стороны управления здравоохранения было предоставлено дополнительно 5000 доз вакцины против кори от единого дистрибьютора ТОО «СК Фармация».
Что касается возраста заболевших, то больше всего от инфекции пострадали дети от одного года до 14 лет – 726 фактов или 66,2%. Среди детей до года зафиксирован 181 случай (16,5%), ещё 28 случаев (2,5%) выявлены у детей 15-18 лет. А среди жителей области в возрасте 19 лет и старше – 161 случай(14,6%).
- На сегодня в области привиты 85% детей до года и 87,7% - детей до 6 лет. В течение дополнительной массовой иммунизации планируется привить 55 029 человек. В основном это дети, но в списке также медицинские работники в возрасте до 55 лет – 3779 человек,- проинформировал Бердибек Саралтаев.
Присутствующая на брифинге заместитель руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева обратилась к будущим мамам, поскольку корь губительна для плода. Это могут быть такие осложнения, как самопроизвольные выкидыши, развитие врождённых пороков головного мозга, поражение со стороны сердца и других внутренних органов.
- Во время беременности это заболевание представляет угрозу для матери и прежде всего для плода. Весьма вероятно, что ребенок родится с врожденными дефектами. Если беременная заболевает на ранних сроках, то возможна замершая беременность, потому что вирус проникает непосредственно через материнскую кровь, еще не работает плацента. Если это второй-третий триместр, то могут поражаться растущие органы плода, включая центральную нервную систему и головной мозг. Беременные женщины должны уделять своему здоровью особое внимание, нужно себя охранять, стараться не бывать в людных местах, ведь вирус передается воздушно-капельным путем, - комментирует Бибизада Дуйсенбаева.
С ее слов, среди заболевших корью восемь беременных женщин. Кроме них в инфекционных отделениях больниц области получают лечение сегодня 118 больных, включая 84 детей и 34 взрослых.
Бибизада Дуйсенбаева напомнила о симптомах этого заразного заболевания.
- Корь – это инфекционное заболевание, вызываемое парамиксовирусом, передающимся воздушно-капельным путем, характеризующееся появлением сыпи на коже. Заболеваемость развивается в основном у тех, кто не охвачен прививками или у кого не сформирован необходимый иммунитет в организме. Люди, не вакцинированные против болезни, также страдают от этой болезни, в основном осложняясь энцефалитом-воспалением клеток головного мозга. У больного повышается температура тела, он слабеет, мучается головной болью и бессонницей. Начинается сухой кашель, и появляются высыпания. Сыпь возникает в результате разрыва кровеносных сосудов под кожей. Это не только неприятно, это смертельно опасно, поэтому призываю жителей к вакцинации и соблюдению мер предосторожности, - заключила Бибизада Дуйсенбаева.
Добавим, что со стороны управления здравоохранения было предоставлено дополнительно 5000 доз вакцины против кори от единого дистрибьютора ТОО «СК Фармация».
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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