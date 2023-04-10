Тяжелоатлет из Актау стала серебряным призёром чемпионата страны

Индивидуальный и командный чемпионат РК по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет в эти дни проходит в Талдыкоргане. Он собрал более 350 спортсменов из всех регионов страны.Юная тяжелоатлетка из Актау Сагыныш Атабай стала обладательницей медали серебряного отлива в весовой категории +81 кг.Личный тренер спортсменки Тимур Джамбиров уточнил, что в сумме двух упражнений его подопечная набрала 146 очков.Наша землячка пропустила вперёд лишь спортсменку из Жетысуской области, а тройку сильнейших в этом весе закрыла спортсменка Акмолинской области.Соревнования завершатся 11 апреля.