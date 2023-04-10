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Опубликовано: Сегодня, 19:25

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Тяжелоатлет из Актау стала серебряным призёром чемпионата страны

Мангистауская спортсменка Сагыныш Атабай завоевала серебряную медаль на чемпионате Республики Казахстан по тяжёлой атлетике среди спортсменов до 17 лет, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото Центра общественных коммуникаций
Индивидуальный и командный чемпионат РК по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет в эти дни проходит в Талдыкоргане. Он собрал более 350 спортсменов из всех регионов страны.

Тяжелоатлет из Актау стала серебряным призёром чемпионата страны


Юная тяжелоатлетка из Актау Сагыныш Атабай стала обладательницей медали серебряного отлива в весовой категории +81 кг.

Личный тренер спортсменки Тимур Джамбиров уточнил, что в сумме двух упражнений его подопечная набрала 146 очков.

Тяжелоатлет из Актау стала серебряным призёром чемпионата страны


Наша землячка пропустила вперёд лишь спортсменку из Жетысуской области, а тройку сильнейших в этом весе закрыла спортсменка Акмолинской области.

Соревнования завершатся 11 апреля.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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