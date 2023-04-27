Уважаемые жители Мангистауской области!

Приглашаем вас на акцию правового консультирования с участием правоохранительных органов, государственных органов, адвокатов, юридических консультантов, нотариусов, ЧСИ, которая пройдет в Доме дружбы 28 апреля с 10:00 до 13:00 часов.



Квалифицированные юристы и уполномоченные органы дадут ответы по вопросам права, жилья, образования, здравоохранения, занятости, налогов, предпринимательства и труда.