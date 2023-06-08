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Опубликовано: Сегодня, 07:40

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Аким Мангистау Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли»

Вчера, 7 июня, глава региона Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли» в Жанаозене, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Во встрече приняли участие заместитель председателя АО «Казмунайгаз» Даулетжан Хасанов, руководитель АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай, и экс-сотрудники «БерАли», которые ранее остались без работы.

Нурлан Ногаев призвал собравшихся решать возникающие вопросы за столом переговоров, отметив, что местные исполнительные органы и компания «Казмунайгаз» нацелены на конструктивное решение данной ситуации.

Аким Мангистау Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли»


В ходе встречи собравшимся была предложена возможность трудоустройства в ТОО «МөлдірМұнайСервис» на долгосрочный период (3 года) с сохранением заработных плат и условий труда.

Глава региона подчеркнул, что трудоустройство экс-сотрудников «БерАли» будет производиться в рамках правил АО «Казмунайгаз», согласно которым работники компании, проигравшей тендер, трудоустраиваются в компанию победителя конкурсных процедур.

Так, с конца 2022 года по текущий момент ежедневно проводится анализ и мониторинг статуса тендерных процедур по 192 договорам – это порядка 15 тысяч человек. В ходе анализа принимаются своевременные меры по недопущению высвобождения работников, проигравших подрядных компаний.

В свою очередь, по результатам тендера на текущий момент с новыми подрядными компаниями заключены порядка 57 договоров, основная часть которых – долгосрочные. Также по инициативе представительства «Казмунайгаз» в тендерную документацию было включено требование о трудоустройстве работников предыдущего подрядчика, согласно данному требованию были трудоустроены более трёх тысяч работников проигравших компаний.

Такого рода меры показали свою эффективность и являются действенным инструментом по трудоустройству высвобожденных работников проигравших компаний.
В связи с этим экс-сотрудникам «БерАли» было рекомендовано принять предложенный вариант и продолжить работу в оптимальных условиях.

Как отметили представители АО «Казмунайгаз», в случае отказа, во избежание срыва производственных планов АО «Озенмунайгаз», компания победитель конкурсных процедур будет вынуждена взять на предлагаемые экс-сотрудникам «БерАли» рабочие места людей, стоящих в очереди на трудоустройство.

- Учитывая ваш опыт работы в нефтегазовой отрасли, вам предлагают трудоустройство в рамках действующих правил АО «Казмунайгаз». Однако, удовлетворить требование о прямом трудоустройстве в АО «Озенмунайгаз» невозможно, это будет несправедливо по отношению к другим жителям города Жанаозен, ждущих своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма. Я предлагаю прислушаться к голосу разума и принять предложение о трудоустройстве, - сказал Нурлан Ногаев. - Местные исполнительные органы будут на постоянной основе продолжать системную работу по сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, а также их справедливому распределению между населением.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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