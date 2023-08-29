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Опубликовано: Вчера, 19:07

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Победителей чемпионата мира по ушу встретили в актауском аэропорту

Победители и призеры традиционного чемпионата мира по ушу, проходившего в китайском городе Эмейшане, вернулись в Актау. Спортсменов в аэропорту торжественно встретили родные и болельщики, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Встречающие скандировали имена чемпионов, а также растянули плакаты с поздравлениями. Для участников крупного спортивного чемпионата накрыли стол прямо в аэропорту, их угощали казахскими национальными блюдами.

Старший тренер Мангистауской области по ушу таолу Наталья Никонова рассказала подробности чемпионата. С ее слов, за медали высшей пробы в нем боролись более 1500 спортсменов из 53 стран мира, включая Казахстан.

В составе сборной РК, как уточнила тренер, было 11 мангистауских спортсменов, которые достойно защитили спортивную честь страны, все они вернулись с наградами.

- Спортсмены долго ждали этих соревнований. Они непрерывно в течение трех месяцев готовились к чемпионату. И сумели правильно подготовиться, несмотря на перерыв после карантина. Ребята оправдали наши ожидания. Они смогли завоевать 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Впрочем, мы не хотим останавливаться на достигнутом. Уверена, что в этом же чемпионате, который состоится через 2 года, мы покажем еще более высокие результаты, - поставила задачу Наталья Никонова.

Она подчеркнула, что чемпионат мира прошел на очень высоком уровне - без предвзятости со стороны судей и при высокой конкуренции. То есть, добиться высоких показателей было непросто.

Это прочувствовал участник соревнований Алижан Мухаметов. Занимаясь ушу 8 лет и имея титул двукратного чемпиона мира по этому виду спорта, Алижан говорит, что путь к пьедесталу почета был сложным.

- Пришлось противостоять сильнейшим спортсменам из Мексики, Италии, Гонконга. Самым сильным соперником для меня был представитель Италии, который также упорно был нацелен на победу. Однако удалось его обойти и взять «золото». Я очень рад, что защитил спортивную честь своей страны и оправдал ожидания своих тренеров, близких, соотечественников. А что дальше? А дальше будем наращивать мастерство и пополнять копилку страны золотыми медалями, - поделился Алижан Мухаметов.

Напомним, в состав сборной Казахстана вошли 11 мангистауских спортсменов. Они завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Среди взрослых «золото» и «серебро» выиграл Алексей Бабенко, а «серебро» и «бронзу» завоевала Даяна Куспанова.

Среди спортсменов возрастной категории 15-17 лет чемпионами мира стали Алижан Мухаметов (2 золотые медали), Кирилл Малеев, Нурлан Мустафин, Айымжан Кузембай.

Серебряными призерами стали Айдана Мухаметова, Денис Петраковский, Арман Телесинов, Зарина Максутова, Айымжан Кузембай.

На третью ступень пьедестала поднялись Алдияр Тулеев (2 бронзовые медали), Денис Петраковский, Кирилл Малеев, Арман Телесинов, Алькарим Жадигер, Айдана Мухаметова.

Отметим, что мангистауских спортсменов на чемпионат мира подготавливали тренеры Наталья Никонова, Алексей Бабенко и Артем Бейбалаев.

Старший тренер и спортсмены благодарят за поддержку Мангистауское областное управление спорта и физической культуры, школу высшего спортивного мастерства и детско-юношескую спортивную школу по каратэ.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Победителей чемпионата мира по ушу встретили в актауском аэропорту


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