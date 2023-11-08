Порядка 60 тысяч детей получили помощь с начала года в детской облбольнице Мангистау

-В связи с ростом численности населения и соответственно увеличением притока больных количество коек в больнице увеличили с 230 до 265.

В штате работают 60 врачей и 223 медицинских работника среднего звена, - рассказала Гульжан Ермекбаева.

- Эта инфекция передается воздушно-капельным путем. Поэтому защитить наших детей можно только методом вакцинации. Из-за отсутствия прививок заболеваемость корью выходит на новый уровень. Во время пандемии многие дети остались без вакцинации. Между тем, заболеваемость непривитых детей резко возросло. Потому ещё раз подчеркну, что вакцинация крайне важна, - заявила спикер.

- Вместе с улучшением материально-технической базы растёт и количество квалифицированных специалистов. Мы организуем мастер-классы с участием опытных врачей. В марте 2022 года с целью обеспечения детей с сахарным диабетом и их родителей соответствующей информацией и повышения уровня грамотности в этом направлении была открыта «Школа диабета». В рамках проекта «Дорожная карта» на 2021-2023 годы при поддержке фондов «Қамқорлық» и «Самрук Казына» были открыты реабилитационные центры, - заключила руководитель детской больницы.

Ожоги, падение с высоты, отравления и ДТП. Руководитель детской областной больницы озвучивает печальную статистику. Уровень травматизма детей в результате таких инцидентов растёт. За неполный год были травмированы 290 детей. 20 из них получили термические ожоги, 40 упали с высоты, 75 – отравились. Ещё 152 ребёнка попали в больницу в результате дорожно-транспортных происшествий. Детям до 18 лет, как проинформировала Гульжан Ермекбаева, в этом году провели 2725 операций.Всего в областной детской больнице с января помощь оказана 52 963 детям. Чаще всего дети попадали в инфекционное отделение - 2827 случаев. В хирургическое отделение госпитализировали 1360 детей, ещё 1343 - в педиатрическое, а в отделение травматологии и ортопедии – 1091 ребёнок.Лечение в отделении оториноларингологии понадобилось 1263 пациентам, в отделении нервной системы - 1140 несовершеннолетним. Многим детям требовалась помощь медиков с самого рождения. Так, в отделение патологии новорождённых за этот период госпитализировали 878 малышей.Она подчеркнула, что в настоящее время в Мангистау наблюдается вспышка кори. Так, согласно итоговому отчету за 9 месяцев корью заразился 51 ребенок в возрасте до 1 года. Прошли лечение 27 детей в возрасте от 1 до 3 лет, 226 - в возрасте до 5 лет, а от 5 до 18 лет - 51 пациент.В настоящее время в инфекционном отделении для больных корью имеются 45 коек, уточнила она.Гульжан Ермекбаева также сообщила, что на сегодня больница обеспечена медицинским оборудованием на 92,5%. В частности, в этом году больница пополнилась устройством МРТ.