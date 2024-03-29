В Актау на территориях избирательных участков пройдут продовольственные ярмарки

фото пресс-службы акима
Выборы депутатов пройдут в округах №№ 13, 14 и 20. Ярмарки будут организованы на участках, прилегающих к данным округам. В ярмарках примут участие 8 предпринимателей города.
Адреса проведения ярмарок:
- 26 мкр., общеобразовательная школа №14;
-27 мкр., «Актауский колледж технического обслуживания»;
- 27 мкр., общеобразовательная школа №16;
- 28А мкр., общеобразовательная школа №23;
- 33 мкр., спортивный комплекс «Мангистау Арена»;
- 34 мкр., школа-гимназия №19».
Адреса проведения ярмарок:
- 26 мкр., общеобразовательная школа №14;
-27 мкр., «Актауский колледж технического обслуживания»;
- 27 мкр., общеобразовательная школа №16;
- 28А мкр., общеобразовательная школа №23;
- 33 мкр., спортивный комплекс «Мангистау Арена»;
- 34 мкр., школа-гимназия №19».
- На ярмарке будут продаваться мясные и молочные продукты, овощи и фрукты. Планируется, что продукты будут продаваться по ценам ниже рыночных. Также на избирательных участках будет организована ярмарка ремесленников. Приглашаем всех горожан на ярмарку, - сказал заместитель руководителя Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оспан Нысан.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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