В Актау на территориях избирательных участков пройдут продовольственные ярмарки

- На ярмарке будут продаваться мясные и молочные продукты, овощи и фрукты. Планируется, что продукты будут продаваться по ценам ниже рыночных. Также на избирательных участках будет организована ярмарка ремесленников. Приглашаем всех горожан на ярмарку, - сказал заместитель руководителя Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оспан Нысан.

Выборы депутатов пройдут в округах №№ 13, 14 и 20. Ярмарки будут организованы на участках, прилегающих к данным округам. В ярмарках примут участие 8 предпринимателей города.- 26 мкр., общеобразовательная школа №14;-27 мкр., «Актауский колледж технического обслуживания»;- 27 мкр., общеобразовательная школа №16;- 28А мкр., общеобразовательная школа №23;- 33 мкр., спортивный комплекс «Мангистау Арена»;- 34 мкр., школа-гимназия №19».