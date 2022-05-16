Врачи-эпидемиологи предупреждают жителей Актау о распространении энтеробиоза

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По словам специалиста, особенностью энтерробиоза и отличающая его от других гельминтозов является заразность яиц возбудителей, выделяющихся из организма инвазированного. В связи с этим энтеробиоз и классифицируется как очень заразный гельминтоз. В отличие от других гельминтозов передача инвазии при энтеробиозе может осуществляться непосредственно от больного человека к здоровому или же через предметы обихода, грязные руки, пищу.



Что такое энтеробиоз?

Энтеробиоз - гельминтоз вызываемый острицей, паразитирующей в кишечнике человека и проявляющейся зудом в перианальной области, нарушением со стороны преимущественно органов пищеварения и нервной системы. Острицы – это мелкие тонкие гельминты белого цвета, длиной до 1 см. Энтеробиоз встречается повсеместно у лиц любого возраста, но чаще им болеют дети дошкольного и младшего возраста.



Как происходит заражение?

Единственным источником инвазии является человек. Яйца остриц от инвазированного попадают на постельное бельё, с пылью оседают на предметах обихода, продуктах питания, стенах и т.д. Расчёсывая зудящие места, больные, могут загрязнять яйцами гельминта пальцы рук. У лиц со слабо развитыми навыками личной гигиены яйца остриц могут с рук попадать на пищу и заносятся в ротовую полость. При этом у инвазированных легко возникают повторные заражения, что обуславливает длительное течение болезни. Заражение окружающих происходит при непосредственном контакте с больным, а также через загрязнённые яйцами предметы обихода и продукты питания.



Каковы симптомы?

У части больных энтеробиозом клиника протекает бессимптомно. Наиболее частый симптом – зуд в перианальной области, а у девочек и женщин – также в области половых органов. Зуд обычно возникает во время выползания остриц преимущественно в вечерние или ранние ночные часы. При малоинтенсивной инвазии зуд повторяется в течение нескольких дней, а затем исчезает на некоторое время. При интенсивной инвазии зуд может быть постоянным, мучительным, вести к бессоннице, снижению памяти, трудоспособности, у школьников - к снижению успеваемости, возможны также головные боли, головокружение, в редких случаях – эпилептиформные припадки. Дети становятся капризными, худеют, во время сна беспокойно ворочаются, иногда вскрикивают. У некоторых больных на первый план выступают кишечные расстройства: учащённый кашеобразный стул с примесью слизи, схваткообразные боли в животе. Нередки боли в правой подвздошной области, болезненность при пальпации в характерных для аппендицита точках. Наиболее частыми осложнениями энтеробиоза являются: аппендицит, трещины в перианальной области, пиодермия, экзема; у девочек, реже у женщин возможно заползание остриц в вульву с последующим развитием вульвовагинита; у детей иногда возникает ночное недержание мочи.



Каковы меры профилактики?



- соблюдать правила личной гигиены.

- своевременно стричь ногти и при каждом мытье рук, тщательно очищать подногтевые пространства,

- отучать детей от привычки брать в рот пальцы, игрушки, грызть ногти,

- по утрам и вечерам обмывать водой с мылом промежность, задний проход и бёдра ребёнка, менять трусики,

- очень важно одевать трусики на ночь, так как это предохраняет от загрязнения и расчёсов пальцами промежности, а также от попадания яиц остриц на постельное бельё,

- постельное бельё проглаживать горячим утюгом и не вытряхивать его в комнате,

- часто менять постельное бельё, стирать при температуре не ниже 600 градусов,

- следить за чистотой в квартире, проводить уборку с пылесосом, а также влажную уборку с использованием моющих средств,

- мыть и обрабатывать пылесосом детские игрушки,

- перед употреблением тщательно мыть зелень и овощи,

- в рацион питания следует включать морковь, землянику, гранатовый сок, грецкий орех, чеснок, чай из зверобоя, которые способствуют очищению организма от гельминтов.



- Энтеробиоз подлежит обязательному лечению. Не нужно стесняться, если вы обнаружили у себя или у своего ребёнка острицы. Это не стыдно. Это может случиться с каждым. При выявлении энтеробиоза необходимо обратиться к врачу. Так как заражение окружающих происходит при непосредственном контакте с больным, а также через загрязнённые яйцами остриц предметы обихода, то считается необходимым проведение обследования на энтеробиоз тех людей, которые находятся рядом с заражённым человеком, особенно членов семьи. Профилактика энтеробиоза – это гарантия того, что вы и ваши дети не заразятся, - подчеркнула специалист.