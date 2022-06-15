Змеи в Актау: куда обращаться и как распознать незванную гостью

Щитомордник обыкновенный

Несмотря на то, что щитомордник - ядовитая змея, в Мангистау не зарегистрирован ни один случай смерти от укуса рептилии. В Мангистау нет змеи, укус которой был бы смертельно опасен. Единственная змея, с которой часто сталкиваются жители Актау, это водяной уж. Змея интересна тем, что живет у воды, питается мелкой рыбкой. Не ядовита и не опасна для человека. В длину достигает 150 сантиметров. У нее есть зубки, но она никогда не кусается. У водяного ужа бывает разнообразная окраска: серая, коричневая и черная. Уж совершенно безобиден. Единственное, при обороне он выделяет неприятно пахнущее вещество. Крупные особи могут имитировать ядовитую, расширяя голову, а мелкие достоверно имитируют смерть, если их долго держать в руках, - рассказал Марк Пестов.

Палласов полоз

- К сожалению, в Мангистау существует местное поверье, что мясо данной рептилии полезно для здоровья. Поэтому я лично сталкивался с ситуацией, когда ее ловят, убивают и вяленое мясо употребляют в пищу. В длину достигает 200 сантиметров (чаще — до 180 сантиметров). Питается грызунами и птицами, молодые особи — ящерицами. Может за себя постоять и даже укусить человека, защищаясь. Но не ядовит и не опасен для человека, - говорит Марк Пестов.



- Змея обитает в Туркмении, Узбекистане, Иране. В Казахстане было известно 12 находок этой змеи: восемь - в Южно-Казахстанской области и всего четыре находки на юге Мангистауской области. Будем рекомендовать ее включить также в Красную книгу. Поперечнополосатый полоз в основном обитает в южной части области. Вырастает до метра в длину. Светло-серого цвета, с большими глазами, - рассказал Марк Пестов.

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Щитомордник обыкновенный

- Любую неизвестную змею надо считать потенциально опасной. Ни одна змея первая никогда не нападет, если ее не трогать. Помните, у змеи нет цели вас укусить. Если вы встретили змею на улице, лучше всего просто обойти ее стороной. Нельзя предпринимать активные какие-то действия, трогать, пытаться ее ударить, атаковать и так далее. Когда люди начинают бить палками, например, они могут закинуть себе змею на шею и так далее. Поэтому самый оптимальный вариант - это просто обойти, и она сама уйдет. Если же змея заползла к вам в дом – не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, и сразу вызывайте спасателей. Нужно позвонить в МЧС по телефону 101. Есть службы МЧС, и надо их просто ставить в известность, и все. Они дальше предпринимают действия, - советует биолог.



- В первые 5-10 секунд необходимо на месте укуса силой высосать кровь с содержащимся в нем ядом. Таким образом удастся убрать большую часть токсина, попавшую в кровь. После необходимо принять противоаллергические, противогистаминные препараты и пить много воды. Ни в коем случае нельзя перетягивать место укуса жгутом, - отметил Марк Пестов.