Змеи в Актау: куда обращаться и как распознать незванную гостью

Палласов полоз
По утверждению Марка Пестова, змей в Мангистауской области всего восемь видов. Это водяной уж, стрела-змея, песчаный удавчик, узорчатый полоз, палласов полоз, чешуелобый полоз, поперечнополосатый полоз и обыкновенный щитомордник.
Из них угрозу для мангистаусцев представляет только один вид змеи - это обыкновенный щитомордник.
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По мнению биолога, остальные семь видов найти сложнее, они обитают в степи, к воде не привязаны. Один из видов занесен в красную книгу - это палласов полоз.
Со слов эксперта, самой редкой змеей в Мангистау является чушейлобый полоз.
- Змея обитает в Туркмении, Узбекистане, Иране. В Казахстане было известно 12 находок этой змеи: восемь - в Южно-Казахстанской области и всего четыре находки на юге Мангистауской области. Будем рекомендовать ее включить также в Красную книгу. Поперечнополосатый полоз в основном обитает в южной части области. Вырастает до метра в длину. Светло-серого цвета, с большими глазами, - рассказал Марк Пестов.
Биолог отметил, что в регионе есть еще одна рептилия, с которой связаны разные мифы - это стрела-змея.
- Говорят, что она чуть ли не пробивает верблюдов насквозь, как стрела. Но название произошло от того, что она очень быстро передвигается. В длину достигает 130 сантиметров. Питается преимущественно ящерицами. Ядовита, но для здоровья человека укус не опасен. Подобная ситуация и с поперечнополосатым полозом. Для человека он не опасен, несмотря на то, что имеет ядовитые железы, - отметил Марк Пестов.
Песчаный удавчик, по словам биолога, родственник больших тропических удавов. Свою добычу он душит.
По словам эксперта, песчаный удавчик ведет скрытный образ жизни, питается мелкими грызунами и ящерицами. В длину достигает 70-80 сантиметров. Не ядовит и не опасен для человека.
Единственная ядовитая змея в Мангистау - обыкновенный щитомордник.
- Рептилия не крупная, в длину достигает 70-80 сантиметров. Питается в основном мелкими грызунами. Голова треугольная и крупная, с ядовитыми железами. Имеет передние зубы. Убивает свою добычу укусом, защищаясь, может укусить и человека. На него нельзя наступать и хватать руками. Яд гемолитический, после укуса разрушаются кровеносные сосудики, происходит отек, кровоизлияние местное, и может произойти некроз кожи. Человек может потерять трудоспособность, но все это происходит через неделю. Смертельные случаи не зарегистрированы. Но опять же, хочу предупредить, экспериментировать с этим нельзя, это опасная ядовитая змея и совать ей палец в рот, чтобы проверить - не стоит, - говорит Марк Пестов.
Марк Пестов рассказал, как отличить ядовитую от неядовитой змеи.
У самых ядовитых змей, как правило, треугольная голова. Также ядовитую змею можно отличить по форме зрачка. У ядовитых змей вертикальные щели век, по сравнению с круглыми зрачками у неядовитых змей. Любая змея больше метра - заведомо неядовитая. Змея, которую вы встретили в воде или на берегу Каспийского моря - не опасна.
Что делать, если вам на пути попалась змея?
Биолог рекомендует, если же вас укусила змея, то нужно помнить, что умереть от этого нельзя, и не паниковать.
- В первые 5-10 секунд необходимо на месте укуса силой высосать кровь с содержащимся в нем ядом. Таким образом удастся убрать большую часть токсина, попавшую в кровь. После необходимо принять противоаллергические, противогистаминные препараты и пить много воды. Ни в коем случае нельзя перетягивать место укуса жгутом, - отметил Марк Пестов.
Напомним, что 11 июня во время уборки двора жильцы частного сектора Актау нашли у себя во дворе змею. Полоз до сих пор находится во дворе.
Из них угрозу для мангистаусцев представляет только один вид змеи - это обыкновенный щитомордник.
Щитомордник обыкновенный
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Несмотря на то, что щитомордник - ядовитая змея, в Мангистау не зарегистрирован ни один случай смерти от укуса рептилии. В Мангистау нет змеи, укус которой был бы смертельно опасен. Единственная змея, с которой часто сталкиваются жители Актау, это водяной уж. Змея интересна тем, что живет у воды, питается мелкой рыбкой. Не ядовита и не опасна для человека. В длину достигает 150 сантиметров. У нее есть зубки, но она никогда не кусается. У водяного ужа бывает разнообразная окраска: серая, коричневая и черная. Уж совершенно безобиден. Единственное, при обороне он выделяет неприятно пахнущее вещество. Крупные особи могут имитировать ядовитую, расширяя голову, а мелкие достоверно имитируют смерть, если их долго держать в руках, - рассказал Марк Пестов.
Палласов полоз
По мнению биолога, остальные семь видов найти сложнее, они обитают в степи, к воде не привязаны. Один из видов занесен в красную книгу - это палласов полоз.
- К сожалению, в Мангистау существует местное поверье, что мясо данной рептилии полезно для здоровья. Поэтому я лично сталкивался с ситуацией, когда ее ловят, убивают и вяленое мясо употребляют в пищу. В длину достигает 200 сантиметров (чаще — до 180 сантиметров). Питается грызунами и птицами, молодые особи — ящерицами. Может за себя постоять и даже укусить человека, защищаясь. Но не ядовит и не опасен для человека, - говорит Марк Пестов.
Со слов эксперта, самой редкой змеей в Мангистау является чушейлобый полоз.
- Змея обитает в Туркмении, Узбекистане, Иране. В Казахстане было известно 12 находок этой змеи: восемь - в Южно-Казахстанской области и всего четыре находки на юге Мангистауской области. Будем рекомендовать ее включить также в Красную книгу. Поперечнополосатый полоз в основном обитает в южной части области. Вырастает до метра в длину. Светло-серого цвета, с большими глазами, - рассказал Марк Пестов.
Биолог отметил, что в регионе есть еще одна рептилия, с которой связаны разные мифы - это стрела-змея.
Стрела-змея
- Говорят, что она чуть ли не пробивает верблюдов насквозь, как стрела. Но название произошло от того, что она очень быстро передвигается. В длину достигает 130 сантиметров. Питается преимущественно ящерицами. Ядовита, но для здоровья человека укус не опасен. Подобная ситуация и с поперечнополосатым полозом. Для человека он не опасен, несмотря на то, что имеет ядовитые железы, - отметил Марк Пестов.
Песчаный удавчик, по словам биолога, родственник больших тропических удавов. Свою добычу он душит.
Песчаный удавчик
По словам эксперта, песчаный удавчик ведет скрытный образ жизни, питается мелкими грызунами и ящерицами. В длину достигает 70-80 сантиметров. Не ядовит и не опасен для человека.
Единственная ядовитая змея в Мангистау - обыкновенный щитомордник.
Щитомордник обыкновенный
- Рептилия не крупная, в длину достигает 70-80 сантиметров. Питается в основном мелкими грызунами. Голова треугольная и крупная, с ядовитыми железами. Имеет передние зубы. Убивает свою добычу укусом, защищаясь, может укусить и человека. На него нельзя наступать и хватать руками. Яд гемолитический, после укуса разрушаются кровеносные сосудики, происходит отек, кровоизлияние местное, и может произойти некроз кожи. Человек может потерять трудоспособность, но все это происходит через неделю. Смертельные случаи не зарегистрированы. Но опять же, хочу предупредить, экспериментировать с этим нельзя, это опасная ядовитая змея и совать ей палец в рот, чтобы проверить - не стоит, - говорит Марк Пестов.
Марк Пестов рассказал, как отличить ядовитую от неядовитой змеи.
У самых ядовитых змей, как правило, треугольная голова. Также ядовитую змею можно отличить по форме зрачка. У ядовитых змей вертикальные щели век, по сравнению с круглыми зрачками у неядовитых змей. Любая змея больше метра - заведомо неядовитая. Змея, которую вы встретили в воде или на берегу Каспийского моря - не опасна.
Что делать, если вам на пути попалась змея?
- Любую неизвестную змею надо считать потенциально опасной. Ни одна змея первая никогда не нападет, если ее не трогать. Помните, у змеи нет цели вас укусить. Если вы встретили змею на улице, лучше всего просто обойти ее стороной. Нельзя предпринимать активные какие-то действия, трогать, пытаться ее ударить, атаковать и так далее. Когда люди начинают бить палками, например, они могут закинуть себе змею на шею и так далее. Поэтому самый оптимальный вариант - это просто обойти, и она сама уйдет. Если же змея заползла к вам в дом – не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, и сразу вызывайте спасателей. Нужно позвонить в МЧС по телефону 101. Есть службы МЧС, и надо их просто ставить в известность, и все. Они дальше предпринимают действия, - советует биолог.
Биолог рекомендует, если же вас укусила змея, то нужно помнить, что умереть от этого нельзя, и не паниковать.
- В первые 5-10 секунд необходимо на месте укуса силой высосать кровь с содержащимся в нем ядом. Таким образом удастся убрать большую часть токсина, попавшую в кровь. После необходимо принять противоаллергические, противогистаминные препараты и пить много воды. Ни в коем случае нельзя перетягивать место укуса жгутом, - отметил Марк Пестов.
Напомним, что 11 июня во время уборки двора жильцы частного сектора Актау нашли у себя во дворе змею. Полоз до сих пор находится во дворе.
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