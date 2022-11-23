Сколько мангистаусцев застраховались в ОСМС на год вперед?

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Как напомнили в филиале Фонда социального медицинского страхования, с 5 сентября текущего года стартовал новый механизм оплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – за 12 будущих месяцев. Ранее нужно было обязательно иметь оплату взносов за 12 прошедших месяцев. Теперь, если есть неоплаченные периоды за прошедший год, оплачивать их необязательно при выборе нового метода.



- По состоянию на 22 ноября текущего года новым механизмом воспользовались 132 жителя Мангистауской области. Хочется отметить, что в республике оплатили по-новому 5 732 граждан. Больше всех оценили выгодную возможность застраховаться на год вперед и иметь доступ к медпомощи в перечне обязательного социального медицинского страхования жители городов Алматы, Астаны, Шымкент, Алматинской, Туркестанской и Карагандинской областей, - прокомментировали эксперты филиала.



Как получить статус застрахованного по новому механизму на год вперед?

Оплатить по 3 000 тенге за каждый месяц в отдельности, то есть произвести 12 платежей. Итого за 12 месяцев - 36 000 тенге. Нельзя внести платежи за 12 месяцев единой суммой, потому что система считывает платеж за каждый месяц в отдельности.

Оплатить взносы на ОСМС можно через любой банк второго уровня, мобильные приложения банков, терминалы быстрой оплаты и через филиалы «Казпочты».





Когда появится статус?

Если статус потребителя медицинских услуг в системе ОСМС требуется с текущего месяца, то необходимо произвести оплату взносов за 12 месяцев, включая текущий (согласно п. 7 ст.30 Закона РК «Об Обязательном социальном медицинском страховании» статус присваивается со дня уплаты взносов до истечения 12-месячного периода).



Пример: вы производите оплату взносов в ноябре за период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года. Статус застрахованного будет присвоен в ноябре и сохранится на весь оплаченный период. Также дополнительно дается 3-месячный период (согласно п. 2 ст. 5 Закона РК «Об ОСМС») для сохранения возможности получать медпомощь по ОСМС, однако эту задолженность нужно оплатить.



Если же статус необходим на предстоящий период, то необходимо оплатить взносы со следующего за датой оплаты месяца.

Пример: вы производите оплату взносов в ноябре за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. Статус появится с 1 декабря 2022 года и сохранится на весь оплаченный период. Плюс дополнительно вы будете застрахованы 3 месяца, но в последующем за указанные 3 месяца необходимо будет оплатить взносы, иначе образуется задолженность.



Обращаем внимание, что платежи обрабатываются государственной корпорацией «Правительство для граждан» в течение 2-3 дней.



Что дает статус в ОСМС?

Застрахованные могут получать медицинскую помощь в пакете ОСМС, куда входят консультации профильных врачей, различные анализы и диагностические обследования (рентген, УЗИ, КТ, МРТ и др.), плановая госпитализация, медицинская реабилитация, лечение с применением высокотехнологичной медицинской помощи, профилактика и диагностика заболеваний.



Проверка статуса и платежей

Информацию о наличии платежей и присвоении статуса на будущий год можно получить теми же способами, которыми проверяется статус застрахованности, – через мобильное приложение Qoldau 24/7,официальный сайт Фонда fms.kz или Telegram-канал SaqtandyrýBot.



Официальный документ о платежах и статусе можно получить на портале электронного правительства eGov.kz через госуслугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».