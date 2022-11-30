В Мангистау с начала года детям оказаны медицинские услуги более чем на 7 миллиардов тенге

_фото из открытых источников

В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования напомнили, что дети в Казахстане застрахованы в системе ОСМС автоматически – с момента получения ИИН и до достижения совершеннолетия. За каждого ребенка взносы платит государство. Это позволяет детям получать медпомощь не только по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), но и помощь, входящую в пакет обязательного социального медицинского страхования.



- Численность прикрепленного к поликлиникам детского населения ежегодно растет. По итогам 10 месяцев, к медицинским организациям области прикреплено порядка 315 тысяч детей. В прошлом году всего по республике медицинская помощь детям в рамках ГОБМП и ОСМС оказана в целом на 350 миллиардов тенге. В этом году ожидается рост на 33%. За 9 месяцев в Мангистауской области оказаны медицинские услуги детям уже на сумму 7,5 миллиарда тенге, – отметили в филиале Фонда.



В круглосуточных стационарах за этот период пролечены дети по 11 тысячам случаев госпитализации на сумму около 2,3 миллиарда тенге, в дневных стационарах – по 3378 случаям на сумму 200 миллионов тенге. Услуги программного гемодиализа в условиях дневного стационара по итогам 9 месяцев оказаны на сумму около 2,5 миллиона тенге.



Внедрение системы ОСМС позволило развивать такое важное направление, как медицинская реабилитация. Детей по показаниям направляют на восстановительное лечение бесплатно. За указанный период 2 094 случая прохождения детьми реабилитации в условиях круглосуточного и дневного стационаров профинансировано более чем на 194 миллиона тенге.



Благодаря системе ОСМС получила свое развитие и школьная медицина. Она направлена на оказание медицинской помощи детям школьного и дошкольного возраста. В нее входит проведение профилактических медицинских осмотров непосредственно в дошкольных и средних учебных заведениях, профилактика заболеваний, вакцинация и другие мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья детского населения. С начала года 936 миллионов тенге оплачено за услуги школьной медицины.



- Как известно, система ОСМС позволяет оказывать бесплатную стоматологическую помощь социально уязвимым категориям населения. Анализ показывает, что основными потребителями стоматологической помощи по ОСМС являются дети. За 9 месяцев 2022 года оказано уже около 320 тысяч услуг стоматологии на сумму более 1 миллиарда тенге, – привели данные в Мангистауском филиале Фонда.



Отмечается, что в целом расходы на 1 ребенка увеличились с 54,1 тысячи тенге в 2021 году до 65,8 тысячи тенге в 2022 году.



Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».