Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау

Корреcпондент Lada.kz проехал на автобусе по маршруту №6 из Актау до баз отдыха и увидел, много ли отдыхающих пользуются общественным транспортом в этом направлении.
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Воскресный рейс общественного транспорта №6, как мы убедились, не очень популярен среди горожан, несмотря на то, что проезд для детей до семи лет бесплатный, от семи до 14 лет - 100 тенге. Лицам от 15 лет и выше - 200 тенге.
Автобус начинает курсировать из 36 микрорайона до базы отдыха «Tree of Life» трижды за день с 9:00 до 10:20, с 11:40 до 13:20 и с 18:20 до 19:20.
Мы сели на маршрут в обеденный период на остановке в 14 микрорайоне напротив здания «Казахтелеком». Общественный транспорт прибыл на эту точку ровно в 12:00.
Довольно быстро проехав по городу, в итоге набралось всего лишь семь пассажиров.
Как в утреннее, так и в вечернее время, по словам водителя, наполняемость автобуса составляет максимум до 10 человек.
Получается, что люди просто-напросто либо не в курсе, что из города до базы отдыха курсирует дешёвый общественный транспорт, либо предпочитают ездить на отдых исключительно на своих машинах.
Работу системы кондиционирования, кстати, выполняет сквозняк из открытых окон.
На пути к базам отдыха можно наблюдать десятки дорожных знаков «Место остановки автобуса» с «кармашками», но самих крытых остановок нет.
Изредка у проезжей части встречаются свободно разгуливающие верблюды-«нарушители».
Первые отдыхающие - мама с малолетней дочкой - пожелали выйти на базе отдыха «Stigl».
После этого двое подростков вышли у входа в аквапарк «Tetysblu».
Проезжая водоканал «Шора», на удивление, не замечено ни одного купающегося.
Здесь уже пару лет как установлен пункт полиции.
Последние два пассажира сошли на конечной - в «Tree of Life» в 12:50.
Теперь для водителя, как полагается, по расписанию - обед, который предусмотрен в столовой аквапарка «Tetysblu». На него он потратил буквально 10 минут, прямо по-армейски.
Затем автобус направляется обратно в город. Из аквапарка «Tetysblu» села всего лишь одна пассажирка.
К 14:00 мы подъехали к остановке «Ынтымак» в 11 микрорайоне.
Состояние автобуса, конечно, не впечатляет
Будем надеяться, что желающих доехать до баз отдыха за 200 тенге прибавится. И, к слову, автобусы ездят ежедневно.
Схема движения общественного транспорта №6 по городу
Напомним, редакция Lada.kz составила список действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау.
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