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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 1775

Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау

Корреcпондент Lada.kz проехал на автобусе по маршруту №6 из Актау до баз отдыха и увидел, много ли отдыхающих пользуются общественным транспортом в этом направлении.

Фото автора
Воскресный рейс общественного транспорта №6, как мы убедились, не очень популярен среди горожан, несмотря на то, что проезд для детей до семи лет бесплатный, от семи до 14 лет - 100 тенге. Лицам от 15 лет и выше - 200 тенге.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Автобус начинает курсировать из 36 микрорайона до базы отдыха «Tree of Life» трижды за день с 9:00 до 10:20, с 11:40 до 13:20 и с 18:20 до 19:20. Мы сели на маршрут в обеденный период на остановке в 14 микрорайоне напротив здания «Казахтелеком». Общественный транспорт прибыл на эту точку ровно в 12:00.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Довольно быстро проехав по городу, в итоге набралось всего лишь семь пассажиров.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Как в утреннее, так и в вечернее время, по словам водителя, наполняемость автобуса составляет максимум до 10 человек. Получается, что люди просто-напросто либо не в курсе, что из города до базы отдыха курсирует дешёвый общественный транспорт, либо предпочитают ездить на отдых исключительно на своих машинах.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Работу системы кондиционирования, кстати, выполняет сквозняк из открытых окон.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
На пути к базам отдыха можно наблюдать десятки дорожных знаков «Место остановки автобуса» с «кармашками», но самих крытых остановок нет.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Изредка у проезжей части встречаются свободно разгуливающие верблюды-«нарушители».
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Первые отдыхающие - мама с малолетней дочкой - пожелали выйти на базе отдыха «Stigl». После этого двое подростков вышли у входа в аквапарк «Tetysblu».
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Проезжая водоканал «Шора», на удивление, не замечено ни одного купающегося.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Здесь уже пару лет как установлен пункт полиции.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Последние два пассажира сошли на конечной - в «Tree of Life» в 12:50.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Теперь для водителя, как полагается, по расписанию - обед, который предусмотрен в столовой аквапарка «Tetysblu». На него он потратил буквально 10 минут, прямо по-армейски. Затем автобус направляется обратно в город. Из аквапарка «Tetysblu» села всего лишь одна пассажирка.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
К 14:00 мы подъехали к остановке «Ынтымак» в 11 микрорайоне.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Состояние автобуса, конечно, не впечатляет
Будем надеяться, что желающих доехать до баз отдыха за 200 тенге прибавится. И, к слову, автобусы ездят ежедневно.
Как за 200 тенге добраться до баз отдыха в Актау
Схема движения общественного транспорта №6 по городу
Напомним, редакция Lada.kz составила список действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 17:37
Во всех странах мира проход к побережью, водной поверхности, всегда открыт,для всех желающих,


Ну да...избранные наши, заборы понаставили, фиг пройдешь к морю. Пляжи бесплатные неухоженные, не приспособленные ни в черте города ни за его пределами. Как будто 400 тенге всё решат angry
А чтобы на базу приехать, нужно еще с собой взять что-то посущественнее 400-сот тенге.
 
-1
  • GIBSON.SG
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kz lada (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата: Tor1m
Во всех странах мира проход к побережью, водной поверхности, всегда открыт,для всех желающи

вы были во всех странах мира? hypnosis
могу вас разочаровать - не во всех странах мира открыт свободный проход ко всему побережью, так же есть закрытые территории где к побережью не пройдешь shock
 
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  • GIBSON.SG
  • Placida
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 15:32
Все кто едет отдыхать конкретно на базы отдыха,как правило люди с деньгами, следовательно как правило имеющие автомобили. Хотите чтобы простой народ туда ездил, откройте берег, а то закрыли всё спошными заборами, отгородились как будто берег принадлежит только им. Во всех странах мира проход к побережью, водной поверхности, всегда открыт,для всех желающих, но только не в странах бывшего СССР.
 
 

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