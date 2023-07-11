В Мангистау отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости на пять случаев.



- Наибольшее количество фактов заболевания зафиксировано в Актау – 17. Остальные три приходятся на жителей Мунайлинского района. Двое заболевших - дети до 14 лет, проживающие в областном центре. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 15 случаев сальмонеллеза: в Актау-11, в Жанаозене -один, в Мунайлинском районе – три. Среди них пять детей до 14 лет, все из Актау, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.



Что такое сальмонеллез?

Это бактериальное инфекционное заболевание, которое часто поражает желудочно - кишечный тракт (ЖКТ). В большинстве случаев передается через пищу и характеризуется поражением ЖКТ. Возбудителем болезни считается сальмонелла. Она устойчива к холоду и уничтожается только при длительном кипячении. В молоке, мясе, яичном порошке сальмонелла также может размножаться, сохраняя при этом жизнеспособность.



Каковы основные источники инфекции?

Ими являются больные сальмонеллезом и бактерионосители. Кроме того, к основным факторам, переносящим инфекцию, относятся различные пищевые продукты (птица, яйца и яичный порошок, молоко и молочные продукты), овощи и фрукты, а также кремовые изделия.



Каковы пути передачи?

Возбудитель болезни попадает в организм человека при использовании продуктов питания, зараженных сальмонеллезом, и при не правильно термически обработанных продуктов (мясо, молочные продукты, яйца).



Каковы симптомы заболевания?

Латентный период (срок от стадии заражения до появления клинических признаков заболевания) составляет от двух до шести часов до двух-трех дней. Заболевание начинается на начальной стадии с отравления (интоксикации), слабости, головной боли, повышения температуры тела до 39 С и выше, озноба, головной и мышечной боли. Впоследствии может наблюдаться тошнота, рвота, неоднократный жидкий стул с патологическими примесями. Общее состояние больных улучшается через четыре-пять суток после лечения, восстанавливается температура тела и появляется аппетит к еде. Стул начинает нормализоваться.



Какова профилактика сальмонеллеза?



Для профилактики сальмонеллеза в местах общественного питания и дома необходимо соблюдать следующие простые правила:



- Своевременное и тщательное мытье рук с мылом, приходя домой, перед едой, перед приготовлением еды, после туалета, после ухода за животными;

- Не пить некипяченое молоко;

- Куриные яйца следует мыть перед употреблением, не есть сырыми и готовить не менее пяти минут после закипания;

- Использование отдельных разделочных досок и ножей для нарезки продуктов (сырых и приготовленных, овощей и мяса);

- Если готовая еда осталась на следующий день, перед употреблением ее необходимо термически обработать. В профилактике сальмонеллезной инфекции особенно важно соблюдать правила термической обработки пищевых продуктов, особенно мясных, молочных и птичьих продуктов, а также кулинарных, кондитерских, молочных продуктов, скоропортящихся продуктов (салатов, окрошки и др.);

- Перед использованием важно тщательно промыть овощи, фрукты под чистой проточной водой;

- Нельзя использовать воду из неизвестных водоемов, особенно открытых водоемов.



- Помните, что в повседневной жизни каждый человек может предотвратить заболевание сальмонеллезом, строго соблюдая правила личной гигиены и приготовления пищи (кондитерские, кулинарные изделия, салаты), сроки использования и хранения готовой продукции. При появлении указанных симптомов обязательно следует обратиться за помощью к врачу, - советует Гульнар Куркинбаева.