Вспышка кори в Актау: почему без вакцин не пускают в детский сад

В Актау детей без прививок не пускают в детские сады. Исключение делают только для тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации. В управлении образования Мангистауской области объясняют такое решение, ссылаясь на Приказ Министерства здравоохранения. В документе говорится, что допуск в детские сады детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только в том случае, если их доля в группах составляет не более 10%. То есть, к примеру, если в группе числятся 25 детей, из них только трое могут быть не привиты.



Детские сады и вакцинация



В управлении образования Мангистауской области сообщили, что две недели назад они организовали информативный семинар. На нем присутствовали представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля, Палаты предпринимателей, а также руководители дошкольных учреждений. Целью совещания стало разъяснение правил допуска в детские сады.



- В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года «Об утверждении правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и порогового уровня коллективного иммунитета», допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10%. Руководители и медицинские работники дошкольных организаций обязаны обеспечивать постоянное соблюдение охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета среди детей не менее 90%, - сообщили в ведомстве.



Власти, ссылаясь на Приказ Министерства здравоохранения, подчеркнули, что за соблюдение правил отвечает также департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Те, в свою очередь, бьют тревогу, заявляя о вспышке кори в регионе.



Вакцинация и наказание



В Казахстане вакцинация детей, в том числе новорожденных, носит добровольный характер, и заставить родителей, которые не хотят делать своему ребенку прививки, никто не может. Они имеют законное право отказаться от вакцинации. Наказание за допуск непривитых детей в сад может грозить лишь администрации дошкольных учреждений. Об этом подробно рассказала главный санитарный врач города Актау Асима Жарылгасова.



- Санитарные правила распространяются как на государственные дошкольные учреждения, так и на частные. Также это касается школ, независимо от форм собственности. Недавно была встреча в Палате предпринимателей, в которой участвовали представители детских садов. Они были ознакомлены с мерами, которые будут предприниматься. То есть, если нам поступает экстренное извещение об инфекционном заболевании ребенка в детском саду, согласно санитарным правилам проводится эпидемиологическое расследование, во время которого устанавливается, сколько в группе находится привитых детей, сколько – непривитых. Далее руководителю учреждения выдается рекомендательное письмо, которое он должен исполнить, и выносится постановление санитарного врача, которое также обязательно к исполнению. В этом постановлении указываются сроки исполнения. В Кодексе РК об Административных правонарушениях предусмотрена 802 статья «Поводы и основание для возбуждения дела об административном правонарушении». Также есть статьи, которыми мы руководствуемся, это 425 статья Кодекса РК об Административных правонарушениях «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и 462 статья «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований». В случае игнорирования постановления мы будем направлять материалы дела в суд для привлечения руководителей учреждения к ответственности, - прокомментировала Асима Жарылгасова.



Главный санитарный врач города Актау отметила, что Приказ министра здравоохранения был подписан еще в 2020 году, однако до недавних пор проблем при поступлении в детский сад у непривитых детей не было. Усиливать государственный контроль над исполнением требований Минздрава приходится из-за вспышки кори и коклюша в Мангистау.



Детские сады загнали в угол



Директор филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования Жаннат Нурмаганбет заявила, что детские сады находятся в далеко неоднозначной ситуации: с одной стороны есть родители, у которых есть законное право не прививать своих детей, с другой стороны – их ограничивают в праве получать образование. По ее словам, руководители частных садов вынуждены не принимать детей без вакцин, потому как предприниматели опасаются штрафов.



- Исполнить требования Приказа Министерства здравоохранения невозможно не то что за месяц, даже за полгода нереально. Ситуации есть разные, у кого-то из детей был временный медицинский отвод, кто-то тянул с прививками, а есть те, кто по-настоящему опасается вакцинации. Как мы, будучи работниками сферы образования, будем убеждать родителей в том, что прививать детей нужно?! Выходит, что, угрожая нам штрафами, система здравоохранения перекладывает на нас всю ответственность. Это недопустимо. В Кодексе РК О здоровье народа и системе здравоохранения говорится, что прививки делают добровольно, педиатры дают не привитым детям направления, но конечной остановкой становятся детские сады, которые должны осуществлять полный контроль над вакцинацией. Нас, по сути, загнали в угол. Штрафы в размере 800 тысяч тенге налагаются только администрациям детских садов, с поликлиники спроса никакого. Отсюда следует, что на нас возложили функционал медиков, тогда как мы, как педагоги, должны заниматься лишь воспитательным процессом, - высказалась Жаннат Нурмаганбет.



Дети, дома оставайтесь



Ситуация с запретом на допуск непривитых детей в детские сады может породить множество проблем, считает Жаннат Нурмаганбет.



- Я сомневаюсь, что такими запретами мы сможем переубедить ярых антипрививочников. Скорее, мы дадим возможность развиваться теневому бизнесу - это незаконные детские сады на дому, которые никто не проверяет, и нянечки, как правило, не имеющие ни опыта воспитателя, ни образования педагога, - добавила Жаннат Нурмаганбет.



Коррупционные риски: справки о медотводе будут продавать и покупать



Не получать прививки и при этом быть допущенным к детскому саду можно лишь в том случае, если на руках у родителей есть справка о медицинском отводе от вакцинации. Детский омбудсмен по Мангистауской области Тлектес Болатбаева выразила свое недовольство по поводу ситуации с детскими садами и вакцинацией, а также рассказала о коррупционных рисках.



- Все ведь помнят, как во время пандемии наши соотечественники покупали паспорта вакцинации. Со справками о медицинском отводе, думаю, будет такая же ситуация – их будут продавать и покупать. Мы сами же создаем коррупционные риски. Кроме того, я считаю, что опасения родителей оправданы. Каждый раз, когда они приходят на прививки, в поликлинике их просят подписать информированное согласие, где говорится о возможных поствакцинальных осложнениях. При этом ответственность в случае осложнений никто из врачей и производителей вакцин не несет. С проблемами остаются один на один только родители. В корне считаю это неверным. Родители не должны подписывать данное согласие. Касаемо Приказа Министерства здравоохранения, считаю необходимым пересмотреть правила, так как детям отказывают в праве получать образование. Права детей ущемляют. Я направила письмо в ведомство и ждут теперь ответа, - прокомментировала Тлектес Болатбаева.