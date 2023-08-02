Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Августа
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.04 KZT
  • €1 = 488.39 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 3

Инструкция: Как и где водителям Актау оспорить штраф, выписанный по видеосистеме «Сергек»

Не каждый водитель знает, что штрафы, зафиксированные системой «Сергек», можно попытаться оспорить в суде. Это касается именно тех штрафов, когда нарушение правил дорожного движения (ПДД) произошло не по вине автовладельца. О том, что делать, если вдруг пришел штраф с зафиксированным нарушением, а вы с этим не согласны, где искать правду и каким образом подавать в суд, рассказал адвокат Айбек Суюндуков.

Фото tengrinews.kz
В каких случаях можно обжаловать штраф?

Оспорить можно абсолютно любой штраф, с которым не согласен водитель. Но для этого нужны веские доводы и убедительные доказательства невиновности, говорит адвокат Айбек Суюндуков.

- На практике было и будет множество случаев, когда водитель будет не согласен с выписанным предписанием. Из-за странной расстановки знаков, едва видимой разметки и проблем с организацией движения автомобилисты могут получить несправедливые штрафы. Летом Актау испытывает проблемы с электроэнергией, допускаю, что могут быть случаи, когда светофоры не будут работать или будут работать, но неисправно, а на расстоянии нескольких метров у АПК «Сергек» все в порядке, поскольку он подключен к другой подстанции. Штраф в этом случае может прийти и его можно будет обжаловать, - отмечает адвокат.

Не успел завершить маневр

Айбек Суюндуков, ссылаясь на официальное разъяснение Министерства внутренних дел РК, говорит, что автомобили, которые заехали или пересекли дорожную разметку 1.12 «Стоп-линия» при разрешающем сигнале светофора, но не успели завершить маневр, не подлежат фиксации.

- Данные и иные правонарушения после автоматической фиксации передаются в процессинговый центр. Там сотрудник проверяет их, и в случае подтверждения правонарушения направляет предписание правонарушителю, либо отклоняет его, как неликвидное. В случае, если водителю поступило предписание, он наделен правом оспорить его, - добавил Айбек Суюндуков.

Сроки обжалования

Немаловажный фактор при оспаривании штрафа - своевременность.

- Порядок обжалования предписания о необходимости уплаты штрафа регламентирован в главе 43-1 Кодекса об административных правонарушениях. Обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) можно в течение 10 суток с того момента, как истекут сроки, указанные во втором абзаце статьи 817 КоАП. Обычно уведомление о том, что водитель совершил правонарушение, приходит посредством SMS или через почту. Водитель может обратиться с соответствующей жалобой в орган, оформивший предписание, либо в суд. Результаты рассмотрения жалобы также зависят от того, сколько времени прошло с момента вынесения предписания и того, как вы аргументируете свою позицию. И в случае, если жалоба подана своевременно, а аргументированные доводы, отраженные в ней, найдут свое подтверждение, предписание о необходимости уплаты штрафа будет отменено, - объясняет адвокат.

Инструкция по обжалованию штрафа

Если вы считаете, что вы не нарушали правил дорожного движения или нарушили его вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предпринимать множество шагов для оспаривания штрафа не придется:

1) Вы должны ознакомиться с предписанием (если оно не пришло к вам почтой):
- путем скачивания с мобильного приложения банка второго уровня, имеющего интеграцию с базой данных правоохранительных органов;
- путем скачивания с внешней витрины данных Аналитического центра Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан - https://qamqor.gov.kz/
2) Регистрируетесь и подаете жалобу посредством:
- Единого окна для доступа к электронным сервисам государственных органов Республики Казахстан https://egov.kz/ или https://eotinish.kz/ (потребуется ЭЦП);
- публичного сектора единого реестра административных производств https://erap-public.kgp.kz/#/login (потребуется ЭЦП).
- Граждане вправе подать жалобу непосредственно в суд, посредством Единого окна для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан https://office.sud.kz/ (потребуется ЭЦП) при этом, жалоба должна соответствовать требованиям статьи 833 КоАП.

Заявление можно составить собственноручно, своими словами можно описать ситуацию, послужившую совершению административного правонарушения.

Жалоба, протест на постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа подлежат рассмотрению в течение десяти суток со дня их поступления.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика