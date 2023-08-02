Инструкция: Как и где водителям Актау оспорить штраф, выписанный по видеосистеме «Сергек»

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В каких случаях можно обжаловать штраф?
Оспорить можно абсолютно любой штраф, с которым не согласен водитель. Но для этого нужны веские доводы и убедительные доказательства невиновности, говорит адвокат Айбек Суюндуков.
- На практике было и будет множество случаев, когда водитель будет не согласен с выписанным предписанием. Из-за странной расстановки знаков, едва видимой разметки и проблем с организацией движения автомобилисты могут получить несправедливые штрафы. Летом Актау испытывает проблемы с электроэнергией, допускаю, что могут быть случаи, когда светофоры не будут работать или будут работать, но неисправно, а на расстоянии нескольких метров у АПК «Сергек» все в порядке, поскольку он подключен к другой подстанции. Штраф в этом случае может прийти и его можно будет обжаловать, - отмечает адвокат.
Не успел завершить маневр
Айбек Суюндуков, ссылаясь на официальное разъяснение Министерства внутренних дел РК, говорит, что автомобили, которые заехали или пересекли дорожную разметку 1.12 «Стоп-линия» при разрешающем сигнале светофора, но не успели завершить маневр, не подлежат фиксации.
- Данные и иные правонарушения после автоматической фиксации передаются в процессинговый центр. Там сотрудник проверяет их, и в случае подтверждения правонарушения направляет предписание правонарушителю, либо отклоняет его, как неликвидное. В случае, если водителю поступило предписание, он наделен правом оспорить его, - добавил Айбек Суюндуков.
Сроки обжалования
Немаловажный фактор при оспаривании штрафа - своевременность.
- Порядок обжалования предписания о необходимости уплаты штрафа регламентирован в главе 43-1 Кодекса об административных правонарушениях. Обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) можно в течение 10 суток с того момента, как истекут сроки, указанные во втором абзаце статьи 817 КоАП. Обычно уведомление о том, что водитель совершил правонарушение, приходит посредством SMS или через почту. Водитель может обратиться с соответствующей жалобой в орган, оформивший предписание, либо в суд. Результаты рассмотрения жалобы также зависят от того, сколько времени прошло с момента вынесения предписания и того, как вы аргументируете свою позицию. И в случае, если жалоба подана своевременно, а аргументированные доводы, отраженные в ней, найдут свое подтверждение, предписание о необходимости уплаты штрафа будет отменено, - объясняет адвокат.
Инструкция по обжалованию штрафа
Если вы считаете, что вы не нарушали правил дорожного движения или нарушили его вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предпринимать множество шагов для оспаривания штрафа не придется:
1) Вы должны ознакомиться с предписанием (если оно не пришло к вам почтой):
- путем скачивания с мобильного приложения банка второго уровня, имеющего интеграцию с базой данных правоохранительных органов;
- путем скачивания с внешней витрины данных Аналитического центра Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан - https://qamqor.gov.kz/
2) Регистрируетесь и подаете жалобу посредством:
- Единого окна для доступа к электронным сервисам государственных органов Республики Казахстан https://egov.kz/ или https://eotinish.kz/ (потребуется ЭЦП);
- публичного сектора единого реестра административных производств https://erap-public.kgp.kz/#/login (потребуется ЭЦП).
- Граждане вправе подать жалобу непосредственно в суд, посредством Единого окна для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан https://office.sud.kz/ (потребуется ЭЦП) при этом, жалоба должна соответствовать требованиям статьи 833 КоАП.
Заявление можно составить собственноручно, своими словами можно описать ситуацию, послужившую совершению административного правонарушения.
Жалоба, протест на постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа подлежат рассмотрению в течение десяти суток со дня их поступления.
Оспорить можно абсолютно любой штраф, с которым не согласен водитель. Но для этого нужны веские доводы и убедительные доказательства невиновности, говорит адвокат Айбек Суюндуков.
- На практике было и будет множество случаев, когда водитель будет не согласен с выписанным предписанием. Из-за странной расстановки знаков, едва видимой разметки и проблем с организацией движения автомобилисты могут получить несправедливые штрафы. Летом Актау испытывает проблемы с электроэнергией, допускаю, что могут быть случаи, когда светофоры не будут работать или будут работать, но неисправно, а на расстоянии нескольких метров у АПК «Сергек» все в порядке, поскольку он подключен к другой подстанции. Штраф в этом случае может прийти и его можно будет обжаловать, - отмечает адвокат.
Не успел завершить маневр
Айбек Суюндуков, ссылаясь на официальное разъяснение Министерства внутренних дел РК, говорит, что автомобили, которые заехали или пересекли дорожную разметку 1.12 «Стоп-линия» при разрешающем сигнале светофора, но не успели завершить маневр, не подлежат фиксации.
- Данные и иные правонарушения после автоматической фиксации передаются в процессинговый центр. Там сотрудник проверяет их, и в случае подтверждения правонарушения направляет предписание правонарушителю, либо отклоняет его, как неликвидное. В случае, если водителю поступило предписание, он наделен правом оспорить его, - добавил Айбек Суюндуков.
Сроки обжалования
Немаловажный фактор при оспаривании штрафа - своевременность.
- Порядок обжалования предписания о необходимости уплаты штрафа регламентирован в главе 43-1 Кодекса об административных правонарушениях. Обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) можно в течение 10 суток с того момента, как истекут сроки, указанные во втором абзаце статьи 817 КоАП. Обычно уведомление о том, что водитель совершил правонарушение, приходит посредством SMS или через почту. Водитель может обратиться с соответствующей жалобой в орган, оформивший предписание, либо в суд. Результаты рассмотрения жалобы также зависят от того, сколько времени прошло с момента вынесения предписания и того, как вы аргументируете свою позицию. И в случае, если жалоба подана своевременно, а аргументированные доводы, отраженные в ней, найдут свое подтверждение, предписание о необходимости уплаты штрафа будет отменено, - объясняет адвокат.
Инструкция по обжалованию штрафа
Если вы считаете, что вы не нарушали правил дорожного движения или нарушили его вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предпринимать множество шагов для оспаривания штрафа не придется:
1) Вы должны ознакомиться с предписанием (если оно не пришло к вам почтой):
- путем скачивания с мобильного приложения банка второго уровня, имеющего интеграцию с базой данных правоохранительных органов;
- путем скачивания с внешней витрины данных Аналитического центра Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан - https://qamqor.gov.kz/
2) Регистрируетесь и подаете жалобу посредством:
- Единого окна для доступа к электронным сервисам государственных органов Республики Казахстан https://egov.kz/ или https://eotinish.kz/ (потребуется ЭЦП);
- публичного сектора единого реестра административных производств https://erap-public.kgp.kz/#/login (потребуется ЭЦП).
- Граждане вправе подать жалобу непосредственно в суд, посредством Единого окна для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан https://office.sud.kz/ (потребуется ЭЦП) при этом, жалоба должна соответствовать требованиям статьи 833 КоАП.
Заявление можно составить собственноручно, своими словами можно описать ситуацию, послужившую совершению административного правонарушения.
Жалоба, протест на постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа подлежат рассмотрению в течение десяти суток со дня их поступления.
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